مال وأعمال

نيويورك - «رويترز»: أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة بفعل خسائر لأسهم القطاع الصناعي وشركات التكنولوجيا مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما سجل المؤشر داو جونز الصناعي رابع أسبوع على التوالي من الخسائر في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في ثلاث سنوات. وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 99.68 نقطة، أو 0.39 %، إلى 25763.00 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.79 نقطة، أو 0.58 %، ليغلق عند 2859.53 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 81.76 نقطة، أو 1.04 %، إلى 7816.29 نقطة.

