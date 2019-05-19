مال وأعمال

شدد تقرير شركة Ofeed على ان الحرب التجارية عادت إلى التأجج من جديد وذلك بعد إجراءات انتقامية اتخذتها الحكومة الصينية للرد على رفع التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الأسواق المالية إلى الانهيار مع بداية الأسبوع الماضي.

الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة الصينية جاءت للرد على رفع التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة إلى 25 في المئة من 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي.

فقد أعلنت الحكومة الصينية عن رفع الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار تمثل أكثر من 5 آلاف منتج أميركية، لتتراوح التعريفات الجديدة ما بين 5 في المئة إلى 25 في المئة، على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بداية من شهر يونيو القادم. تسببت هذه الإجراءات بداية الأسبوع الماضي في دفع الدولار إلى الانخفاض بشكل كبير مقابل العملات الرئيسة، حيث انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 96.79 قبل أن يعود إلى التعافي من جديد ويغلق الأسبوع بالقرب من مستويات 97.70. أطلق الرئيس ترامب تصريحات ساعدت على تهدئة حدة الضغوط على الأسواق والتوترات القائمة بين البلدين، بعد ما شهدته الأسواق العالمية من خسائر فادحة على إثر أصداء الازمة.

وقد توسطت فرنسا بين الطرفين، مصرحة بضرورة عدم تصعيد التوترات بينهما مشيرة بذلك لحجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق العالمية والأوروبية على إثر هذه الازمة.

وفي هذا الإطار فقد صرح الرئيس ترامب «أنه بالرغم من رسوم التعريفة الجمركية إلا أنه لايزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين»، وأضاف «أن إلغاء الرسوم الجمركية يتوقف على مدى التقدم الذي ستحرزه المفاوضات التجارية مع الصين».

واستكمل الجنيه الإسترليني انهياره للجلسة العاشرة على التوالي ليصل لأدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار، وذلك بعد انتهاء المحادثات بين حزب العمال البريطاني والمعارض والحكومة البريطانية دون موافقة الحزب على خطة البريكست المقدمة من قبل تريزا ماي.

الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 3.3 في المئة مقابل الدولار خلال أسبوعين ليسجل 10 جلسات متتالية من الهبوط سجل خلاله أدنى مستوى منذ منتصف شهر يناير الماضي عند 1.2741، وكان قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 1.2998.

بينما ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني وسجل اليوم أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 0.8763 بعد أن سجل الزوج ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1.6 في المئة بعد أن بدأ تداولات الأسبوع عند 0.8634.

زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين أشار أن المحادثات مع الحكومة البريطانية بشأن خطة البريكست المقدمة من قبلها قد انتهت، وان الحزب قرر الاستمرار في رفض الخطة مع استمراره في دراسة المقترحات الجديدة التي ستقدم من الحكومة البريطانية.

وأضاف كوربين أن حزب المحافظين قد عمل على البحث عن زعامة جديدة للحكومة وهو الأمر الذي نتج عنه تراجع كبير في الثقة في الحكومة الحالية وتآكل في سلطاتها.

أما هيلاري بين عضوة حزب العمال البريطاني فقد أشارت أن انتهاء المحادثات مع الحكومة بهذا الشكل دون التوصل لاتفاق بشأن البريكست، قد يفتح الباب لإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جديد عادت مخاوف البريكست إلى الأسواق وكان الجنيه الإسترليني هو اول الضحايا، فعزوف المستثمرين عن المخاطرة ضرب العملة الملكية سريعا وهي بالطبع أول المتأثرين بأزمة البريكست.

