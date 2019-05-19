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تطورات سلبية تعزز من قوة الدولار


سيظل الدولار أكثر تأثرا بمستجدات الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد التصعيد الأخير من الطرفين حيث ان أية تطورات سلبية من شأنها أن تعزز من قوة الدولار والعكس صحيح.
سيتم الاعلان هذا الأسبوع عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن شهر مايو، حيث من المتوقع أن يبحث المتداولون عن تفاصيل عملية التصويت من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية لصالح الابقاء على سعر الفائدة. بالنسبة للتقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، فسيكون أهمها هو مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعي التصنيع والخدمات عن شهر مايو، حيث ستعطي انطباع أولي عن الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم في الربع الثاني.
تشير التوقعات إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب إلى 52 هذا الشهر من 53.0 المسجلة في شهر أبريل.
هناك تقرير أخر في غاية الأهمية ألا وهو طلبات السعر المعمرة والذي قد يظهر انخفاض بنسبة 1.7 في المائة في شهر أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 2.7 في المئة في مارس.


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