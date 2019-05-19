مال وأعمال

من أهم الأحداث التي قد تؤثر على تحركات اليورو هي انتخابات البرلمان الأوروبي بالاضافة إلى تقرير مديري المشتريات التصنيعي والخدمي عن شهر مايو. ستجرى الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وهي الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، في الفترة من 23 إلى 26 مايو في 27 دولة ملتزمة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في بريطانيا التي تسعى للخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن قد يركز المستثمرون بشكل أكبر على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر توسعًا بسيطا في النمو في شهر أبريل إلى 51.8 من 51.5 في أبريل. أخيرا وليس أخرا، سيعطي محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار تحديد أسعار الفائدة.

