مال وأعمال

استمر الين الياباني في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأميركي، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد تطور الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى عودة مخاوف البريكست.

زوج الدولار مقابل الين الياباني انخفض وسجل أدنى مستوى عند 109.02 وهو الأدنى منذ ثلاثة أشهر وذلك قبل أن يتقلص انخفاض الزوج ويصل بالقرب من مستويات 109.60 بعد تعافي الدولار الأميركي.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الين الياباني كان المخاوف بشأن الحرب التجارية وأثرها السلبي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، فبعد اتخاذ الصين إجراءات انتقامية للرد على رفع الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية إلى 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار عادت مخاوف الحرب التجارية إلى الأسواق مجددا.

من ناحية أخرى فشل حزب العمال البريطاني في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطاني بشأن خطة البريكست قد تسبب في تجدد المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو الأمر الذي أعاد الطلب على الملاذ الآمن إلى الارتفاع من جديد.

