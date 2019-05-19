مال وأعمال

احتفلت مجموعة البابطين وشركة توتال للتسويق في الشرق الأوسط (TMME) مؤخرًا بمرور عشر سنوات على الشراكة والأداء المتميز في الكويت بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين وأكثر من 100 عميل من عملاء زيوت توتال.

وفي تصريح للرئيس المالي التنفيذي لمجموعة البابطين توجهت جيهان بوحمدان بالشكر لشركة توتال على هذه الشراكة والنجاح الذي تحقق خلال تلك السنوات، كما ونوهت بالمركز المتقدم الذي تحتله منتجات توتال حالياً بالسوق الكويتي والنمو الذي استمر على مدى السنوات العشر الماضية، مع التأكيد على أن هذه الشراكة وبدعم من العملاء الكرام ستثمر في تعزيز وتثبيت الموقع الريادي الذي تحتله في السوق المحلي مع الحرص على تقديم كل ما هو جديد في مجال الزيوت. هذا وتعد زيوت توتال وبالتعاون مع مجموعة البابطين لاعباً رئيسياً في سوق التجزئة لزيوت السيارات وحضوراً قوياً بين مصنعي السيارات (OEM) مثل نيسان ، انفينيتي، رينو ، ستروين ، كيا ، وسيارات دايهاتسو في الكويت إلى جانب الشراكة مع شاحنات فولفو وتاتا وفورد ومان.

