مال وأعمال

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، حملة «قيادة الخير» الخاصة بدعم دار الأطفال والتي تهدف إلى نشر السعادة في قلوب الأطفال الذين هم في أشد الحاجة للرعاية. أسهمت نيسان البابطين في خلق ذكريات لا تنسى للأطفال، بالتعاون مع «إدارة الحضانة العائلية - دار الطفولة» المعني برعاية الأيتام تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تدعو نيسان البابطين الجميع لتجربة قيادة أي من سيارات نيسان خلال شهر رمضان المبارك. وستقوم نيسان البابطين، بدورها، بالتبرع بقيمة نقدية عن كل تجربة قيادة ثم سيتم التبرع بالمبلغ الإجمالي إلى دار الأطفال. وتأتي هذه المبادرة تحت برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة نيسان البابطين تجاه المجتمع والكويت من أجل تعزيز الرعاية الاجتماعية وثقافة التضامن والتكافل لمن هم في أشد الحاجة للدعم. وتهنئ شركة نيسان البابطين عملاءها بمناسبة الشهر الفضيل وتدعوهم لاغتنام الفرصة واكتشاف سياراتها التي تتمتع بمفاهيم عالية الجودة وقوة الأداء وفي الوقت نفسه المشاركة في رسم الضحكة على وجوه الأطفال الصغار.

