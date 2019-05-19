مال وأعمال

شارك الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد خالد البدر جموع الصائمين وجبة الإفطار في خيمة إفطار الصائم التي تقيمها الشركة سنويا خلال شهر رمضان الفضيل.

وتفقد البدر ومعه نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج عمليات إعداد وتوزيع وجبات الإفطار في الخيمة المقامة أمام المبنى الرئيسي للشركة بمدخل مدينة الأحمدي، حيث تابع عن قرب الجهود التي يبذلها طاقم العمل لتلبية طلبات الأعداد المتزايدة من الصائمين الذين يفدون يوميا إلى هذه الخيمة. وأكد البدر حرص الشركة على الاستمرار في هذه المبادرة الخيرية التي بدأتها منذ سنوات، كجزء من التزامها تجاه المجتمع، ولاسيما في مثل هذه المناسبة الدينية العظيمة، التي تخيم عليها أجواء الرحمة والتآخي في الكويت الحبيبة، بلد الإنسانية والخير والأمان. وأوضح أن الخيمة تستقبل نحو ألف صائم يوميا، يتم تقديم وجبات إفطار صحية لهم وفق نظام دقيق ومنظم، منوها إلى أن موظفي الشركة يساهمون في تحمل تكاليف هذه المبادرة عبر تقديم تبرعات طوعية.

وأعرب في هذا الصدد عن سعادته بروح التعاون والرغبة بعمل الخير التي يتحلى بها الجميع.

يشار إلى أن مبادرة الشركة تتضمن كذلك توزيع وجبات الإفطار على رواد عدد من محطات تعبئة الوقود التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وعلى وجه الخصوص من يتصادف وجودهم في هذه المحطات وقت الإفطار.

