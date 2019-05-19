مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني بتوفير ثلاجات لحفظ المياه والتمر وتوزيعها في بنك الدم المركزي في الجابرية خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة في إطار برنامجه الاجتماعي السنوي الخاص بالشهر الفضيل «افعل الخير في شهر الخير».

وسيجول فريق من المتطوعين لضمان وصول المياه والتمر بشكل يومي إلى مركز بنك الدم في الجابرية حيث تتوفر الثلاجات طوال الشهر الفضيل.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن مبادرة البنك بالتبرع لتوزيع الثلاجات تأتي في إطار حرصنا على تعزيز مبادراتنا الخيرية ضمن برنامج رمضان «افعل الخير في شهر الخير». وتهدف هذه المبادرة إلى توفير كسرة للصائمين والمتبرعين بالدم، مشيداً بجهود وتعاون بنك الدم المركزي بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة.

وأشار التركي إلى أن سبق للبنك إطلاق هذه المبادرة لعامين متتاليين لتوزيع كسرة الصائم في عدد من المساجد بهدف مشاركة روح الشهر الفضيل في مختلف وجهاته وليس فقط من خلال موائد الإفطار والزيارات الميدانية، إضافة إلى توسعة نطاق مساهماتنا في هذا الشهر الفضيل. وقد لاقت حملتنا اشادة لافتة. وفي هذا العام يقوم فريق من المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني بتوزيع ثلاجات في بنك الدم المركزي في منطقة الجابرية وتعبئتها على مدار الشهر الفضيل لنكون في خدمة رواد المركز من الصائمين والمتبرعين.

ولابد من الاشارة إلى أن برنامج شهر رمضان لهذا العام سيتخلله تقديم موائد افطار في خيمة الصائمين في رأس السالمية، وجولات ميدانية لتوزيع الوجبات على المناطق البعيدة والحيوية بالإضافة إلى المرافق العامة العاملة على مدار الساعة والمستشفيات والمساجد إلى جانب رعاية برنامج مدفع الافطار وتوزيع الوجبات في قصر نايف، وحملة كسوة العيد وغيرها من المبادرات الخيرية الهادفة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج بنك الكويت الوطني الرمضاني يأتي في إطار التزام البنك بخدمة المجتمع، حيث تترجم هذه الحملة رسالته الاجتماعية والإنسانية، وتقف كتأكيد على ريادة البنك وسجله العريق في خدمة المجتمع جنباً إلى جنب مع موقعه الرائد كمؤسسة مالية.

