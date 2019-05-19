مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الخامس عشر من مايو الجاري أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآرلاف من الرابحين من سعداء الحظ ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا . وقد أسفر السحب عن حصول الرابحة سعاد غلوم القطان على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: عبير مزعل العويرضي، تيسير عبيد الشيخ، رزان عبدالله الملحم، دعاء محمد علي، مصعب نعمان يوكي، مساعد سالم البرجس، عارف عبدالرحمن جودة، محمد حسن عبدالنبي، ناهدة علي الباز، شريفة فرج الضفيري، سليمان صالح الذربان، سهيل عبدالنبي الغضبان، أحمد عيد العازمي، أحمد عادل محمد، ابرار محمد الهويدي، مجيد علي يوسف، ضياء يعقوب يوسف، علي راضي ابراهيم، عباس احمد حسن، حسن غلوم علي.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 د.ك للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار. ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 دينار في كل من العيدين، أعادهما الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات. وبالإضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار.

