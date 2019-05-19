مال وأعمال

أعلن بنك برقان وذلك بالتعاون مع شركة «قبله» لخدمات «الكونسيرج»، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم عناء الازدحام وزيارة فروع البنك لاستلام العيادي.

ويهدف ايضا تعاون بنك برقان مع شركة «قبله» إلى تقديم مجموعة واسعة من خدمات «الكونسيرج» المتميزة لعملاء باقة بريميير المصرفية التي تلائم احتياجات عملائه اليومية والتى تضم أكثر من 20 خدمة حصرية منها خدمات تنظيم حجوزات السفر والتوصيل من وإلى المطار والمساعدة في استخراج تأشيرات الدخول للدول (الفيزا) وخدمات شراء وتوصيل الهدايا، بالاضافة إلى خدمات التوصيل السريع وخدمات حجز تذاكر المباريات و الحفلات وخدمة دفع الرسوم المدرسية للأبناء وتأجير الليموزين للمناسبات وخدمة توفير العمالة المنزلية وخدمة حجوزات المطاعم وغيرها.

