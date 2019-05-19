مال وأعمال

واشنطن- «كونا»: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك لينهي بذلك فصولا من النزاع التجاري مع البلدين الجارين. جاء قرار ترامب عقب موافقة كندا والمكسيك على إلغاء رسوم كانتا قد فرضتاها على بعض المنتجات الاميركية وخفضها على البعض الآخر. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «يسرني أن أعلن أننا توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنرسل منتجاتنا إلى الدولتين دون رسوم جمركية أو دون رسوم جمركية كبيرة». وأضاف «للولايات المتحدة علاقات عظيمة مع كندا لكنهم كانوا قد فرضوا علينا رسوما مرتفعة للغاية لم تكن عادلة». وأعرب عن أمله في أن يمرر الكونغرس هذا الاتفاق الثلاثي بسرعة مؤكدا أن الاتفاق في صالح المزارعين الأميركيين.

وسيحل الاتفاق الجديد إذا أقره الكونغرس مكان اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا).

وكان الرئيس الأميركي قد فرض في مارس 2018 رسوما بنسبة 25 % على واردات الصلب و10 % على واردات الألومنيوم من كندا والمكسيك وهو ما قابله البلدان بفرض رسوم على البضائع الأميركية.

