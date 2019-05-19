مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي استمر في الربع الأول من العام 2019 في ظل تراجع ثقة المستهلك والنمو المتواضع للأجور والضغط على أعداد الوافدين. وفي حين أن بعض تلك العوامل ستظل قائمة هذا العام، إلا أن عوامل أخرى مثل انخفاض معدل التضخم، والنمو القوي لمعدلات التوظيف، والميزانية الحكومية التوسعية وتخفيف البنك المركزي للقيود المفروضة على إقراض المستهلكين قد يساهم في الحفاظ على نمو الإنفاق بمستوى مقبول. تراجعت المؤشرات الرئيسة للأنشطة الاستهلاكية في الربع الأول من العام 2019، حيث تباطأ نمو معاملات نقاط البيع الرسمية والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي إلى 4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019 مقابل 6 % في الربع الرابع من العام 2018، مواصلاً الاتجاه التراجعي الذي بدأه في منتصف العام الماضي. وشهد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لبنك الكويت الوطني مساراً مماثلاً، حيث بلغ متوسط معدل النمو 1.4 % فقط في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك تظهر بعض المؤشرات المشجعة حيث تم ملاحظة ارتفاع المعدلات الشهرية لمؤشر الانفاق الاستهلاكي خلال شهر أبريل بنسبة 1.9 % على أساس سنوي بما يعكس نمواً قوياً على أساس شهري. وقد تكون تلك إشارة على أن تباطؤ الإنفاق قد بلغ أدنى مستوياته، ربما كنتيجة للارتفاع القوي الأخير في القروض الاستهلاكية.

ارتفاع الإقراض الاستهلاكي

يعد ارتفاع معدلات الإقراض مؤخراً من أهم الأسباب الرئيسية التي تدعي إلى التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للإنفاق. حيث ارتفع نمو القروض الاستهلاكية في مارس إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أعوام بنسبة 7.8 % على أساس سنوي مقابل 3.9 % في فبراير. وبعد سنوات من التباطؤ، شهد الإقراض الاستهلاكي نمواً شهرياً بمعدلات قوية منذ ديسمبر الماضي في ظل تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألف دينار سابقاً). ومن المرجح أن ينعكس أيضاً انتعاش القروض الاستهلاكية على ارتفاع الإنفاق في الأشهر المقبلة بسبب تأخر ظهور التأثيرات المترتبة على ذلك.

سوق العمل

يسهم تحسن معدلات التوظيف أيضاً في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث شهدت معدلات التوظيف ارتفاعاً بنهاية العام 2018 لتصل إلى 4.2 % على أساس سنوي مقارنة بأدنى مستوياتها على مدار عدة أعوام بنسبة 2.4 % في العام 2017 وقد جاء ذلك على خلفية تحسن معدلات توظيف كل من الكويتيين والوافدين على حد سواء. كما قد يؤثر استمرار ضعف نمو الأجور على مستويات الإنفاق، فعلى الرغم من التحسن متوسط الأجور للكويتيين المسجلين ضمن خطط التقاعد الحكومية، إلا انه ظل ضعيفًا عند مستوى 0.2 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018 مقابل

-0.6 % في الربع الثالث. وفي واقع الأمر، وبعد احتساب التضخم، شهد معدل النمو الحقيقي للأجور ثباتاً في الربع الرابع من العام 2018، وذلك بعد أن شهد تراجعاً خلال معظم فترات العامين الماضيين. إلا أن ضعف نمو الأجور قد يعزى جزئيًا إلى ارتفاع عدد الموظفين حديثي التعيين، الذين يحصلون عادة على أجور منخفضة نسبيا، بما يؤدي إلى خفض متوسط الأجور.

وأخيراً، في حين تبدو معدلات نمو العمالة الوافدة مقبولة بصفة عامة، إلا أن التوجهات العامة للتعداد السكاني تشير إلى انخفاض عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين. حيث ارتفع إجمالي التعداد السكاني للوافدين بنسبة 2.8 % في العام 2018، أي بنسبة أقل من نمو العمالة وذلك بسبب انخفاض بنسبة 1.3 % في عدد أسر الوافدين. ويأتي هذا التراجع في ظل زيادة الرسوم المفروضة مثل التأمين الصحي والمصاريف المدرسية وانخفاض الدعوم التي يحصلون عليها في الأونة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى بعض الضغوط السياسية للحد من أعداد الوافدين. ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يسهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك بما يدفعه إلى الانخفاض.

