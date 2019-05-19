مصابيح

هو سيد عبدالله بن سيد هاشم الموسوي، الملقب من قبل مجموعة الأسر الكويتية في منطقة شرق من التراكمة بسيد عبدالله العالم، لتضلعه في العلم، ويعتبر سيد عبدالله العالم أحد أبرز رجالات الدين الأصوليين الشيعة المشهورين في الحقبة التاريخية التي تعود الى بدايات القرن العشرين الميلادي حتى الخسمينيات من نفس القرن، الى جانب بعض العلماء الذين عاصروه مثل سيد محمد مهدي القزويني وأخيه سيد جواد القزويني.

ولا توجد مصادر ومراجع تناقش فترة نشاطه الديني والاجتماعي في الكويت، ولا يعرف شيء عن تحصيله العلمي الذي قد يكون في أغلب الظن في بلاد الرافدين (النجف تحديداً) كما يشير ابنه الى ذلك كما لا توجد أيضا معلوات عن ولادته رغم رجاحة ولداته خارج الكويت.

أنجب سيد عبدالله ابنا واحدا اسمه سيد عباس وست بنات. توفي في الكويت في عام 1376هـ (1957م) ونقل جثمانه الى مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف.

استقر سيد عبدالله بن سيد هاشم الموسوي في الكويت في حي شرق في شارع الميدان في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915م) مهاجراً من احدى مناطق جنوبي غربي بلاد فارس بطلب من بعض الأسر الشيعية من أهل الكويت من مجموعة التراكمة ليدير شؤونهم الدينية (مثل توثيق عقود الزواج والطلاق وتصديق الوصايا) وليفصل في نزاعاتهم الاجتماعية وفق الأحكام الشرعية للمذهب الجعفري. وما يدل على وجود سيد عبدالله العالم في الكويت في تلك الفترة بعض عقود الزواج والوصايا التي وثقها لبعض أجداد هذه الأسر من المذهب الشيعي أقدمها وفقا لما هو متوفر حتى الآن وثيقة زواج تعود لعام 1322 هـ (1904م) لعقد قران للحاج غلام بن زاير علي وبشهادة كل من الحاج مصطفى محمد علي الموسوي والحاج عباس بن حسن والحاج حسن بن علي دادالله وفي عام 1328هـ (1910م) وثق سيد عبدالله بمهره (أي الختم) وشهد على عقد قران الحاج ياسين ملا يوسف بابنة أحد الأسر من أهل الكويت.

وتوضح هاتان الوثيقتان أن سيد عبدالله كان مستقرا في بدايات العقد الأول من القرن العشرين الميلادي (إن لم يكن قبل ذلك) وأنه عاصر الشيخ محمد موسى المزيدي قبل وفاته في عام 1908م وقدوم سيد محمد مهدي القزويني في السنة التي تلتها.

ومن خلال الرجوع لوثيقتين لعقدي زواج آخرين الأول للملاية زينب بعدالحسين الصراف، الذي يعود لعام 1342هـ (1923م)، والثاني للحاج عبدالنبي صفر علي ويعود لعام 1354هـ (1933م)، يتضح أن سيد عبدالله - كما يروى في الروايات الشفهية - كان عالما دينيا لسكان الكويت من المجموعة المذكورة في منطقة شرق من مدينة الكويت القديمة منذ تلك الفترة الى أن توفي في عام 1957م، وما يؤكد ذلك هو صك التوكيل الذي كتبه ووثقه في عام 1358هـ (1939م) لأسرة باقر تتعلق بتحويل بساتين النخيل بين أفراد تلك الأسرة الواقعة في العراق، والتي شهد عليها بعض رجالات التراكمة المعروفين في الكويت في ذلك الوقت مثل الحاج حسن عاشور وزاير محمد حسن والحاج علي محمد علي.

كما قام سيد عبد الله في عهد الشيخ مبارك الصباح، بمساعدة من رجالات التراكمة، من خلال تبرعاتهم، بتأسيس مسجد في حي شرق في عام 1913م وفقا لشعر الملا عابدين المنقوش فوق المحراب مباشرة سُمّي على اسمه (مسجد عبد الله العالم) لأنه كان الذي يؤمهم، ويقع هذا المسجد حاليا في نفس مكانه القديم بجانب حسينية معرفي ملاصقاً لحسينية سيد علي الموسوي التي تأسست في عام 1936م من قبل سيد علي الموسوي الذي كان في أغلب الظن على صلة قرابة مع السيد عبد الله العالم.

وفي تأسيس مسجد سيد عبد الله بن هاشم الموسوي (مسجد عبد الله العالم في عام 1331هـ (1913م) كتب الشاعر ملا عابدين القصيدة التالية:

بمنة التواريخ المنيفة في تأسيس المسجد الشريف من الحاجي زين العابدين:

يا مسجدا ما دعّه اغْلاسُ

ونحى ضياء البدر منه أساسُ

وَسمى على هامِ الثريا مصدرا

مُذْ أن على من سِلِكه المِقباسُ

وأتت له الأركانُ في أنهى البها

شرفا فلم تُولي به الأدناسُ

ولرهْبِ ذكر الله جل جلالُه

نطقت ملائكة السما والناسُ

الله فضّلهُ بأزهى قوله

هذا رساءُ أيها الجرناسُ

قُمْ وانتفل لله فيه بنابة

لحصولِ خير فيئه القسطاسُ

لله من بيت شريف عابق

بروائح فأضا بها الأنفاسُ

راقت له الأرجاءُ في عين الوقى

وقفا لنا من ضوئه الإحساسُ

طوبى لأرباب التقاوة والعُلاء

لمّا وطته أسرّها استئناسُ

قرّتْ عُيون المؤمنين بأيسر

ممّا أشاءوا تشوقا وأساسوُا

وتسابقوا لكبير فوز كاشف

عن خير حكم فيه لما قاسُوْا

وتعاونوا بالبر والتقوى ووافوا

عهدهُم تثني لديه أناسُ

ولنعم ماقد شيّدته حرائسا

لتنال طورا ما به استدلاسُ

فيأوبُ زين العابدين بنظمه

لزميل بيت ماله استدراسُ

ربُّ الوحي فيه يقول مؤرخّا

تبقى على التقوى له الأساسُ

تم إعداد التواريخ صدرا وعجزا بقلم ناظمها ابن الحاج حسن زين العابدين ذو الرياستين

