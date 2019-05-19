مصابيح

تحقق الدكتورة ابتسام الحمادي، حضورا لافتا، عبر مجموعة الازياء، التي صممتها خلال الدورة الرمضانية الحالية من خلال مسلسلي «افراج مشروط» و«لا موسيقى في الاحمدي» وفي هذا العمل او ذاك نحن امام مراحل زمنية تتيح لها الفرصة الحقيقية لتقديم حلول عالية، وموضوعية، تتطلب كثيراً من البحث اولا في اعمال المرحلة.. والشخصيات.

ابتسام الحمادي في مسلسل «افراج مشروط» تشتغل على نص غامض تمر شخوصه بمراحل زمنية، وتمثل طبقات اجتماعية متفاوتة ومتباينة، ما يجعلها امام تحدٍ حقيقي للذات والقدرات والامكانيات المتاحة، ولاننا اصلا امام تجربة استثنائية في الانتاج يقودها المنتج عبدالله بوشهري، فإن هذه الحالة الاستثنائية تذهب الى جميع مفاصل التجربة، ومن بينها «الازياء» حيث تقدم د. ابتسام الحمادي، مجموعة من الحلول السهلة والذكية ولكنها في الحين ذاته، تعتمد التحليل العميق لكل شخصية، ومرحلة وحدث وزمان .. ومكان.

منذ المشهد الاول، لا يمكن ان تتجاوز الازياء في مسلسل «افراج مشروط» لاننا امام ازياء تشير الى صانعها، والمنهجية التي راح يشتغل بها على ادق التفاصيل بالذات ملابس النساء والتطور والتفاوت الذي تمر به مرحلة بعد اخرى.

وهكذا الامر في مسلسل «لا موسيقى في الاحمدي» حيث يبدو التباين واضحا في ازياء جميع الشخصيات لا شيء مجاني عند الدكتورة ابتسام الحمادي ، ولا شيء هامشي ولا شيء متعجل، كل شيء يخضع للدراسة والتحليل واختيار اللغة الكويتية وغيرها من التفاصيل. وحينما نتحدث عن المنهجية والعقل الاكاديمي المدروس الذي يعي التطور الذي مرت به الازياء عبر العصور، لذا تسخر الحمادي تلك الدراسة والخبرة العريضة، في اشتغالها على صعيد الدراما التلفزيونية، بعد سنوات طويلة من التعامل مع المسرح وعروضه الاكاديمية او العامة.

وحينما نقرب العدسة لدراسة الشخصيات، نجد «مثلا» بأن د. الحمادي، حينما ذهبت الى ازياء الفنانة نور بدور «جليلة» اختارت مضامين وتفاصيل اضافية، لشخصية قادمة من العراق، حيث الثراء اللوني، وايضا في الازياء.. قياسا بما هو موجود بالكويت في تلك المرحلة، بالذات على صعيد الازياء النسائية، وهذا ما يؤكد المنهجية التي تشتغل عليها هذه المبدعة في مجال حرفتها، ويرسخها لواحدة من ابرز مصممات الازياء، للون عنده معناه ودلالاته، وللخامات مضامينها وقيمتها، وللتفاصيل اسرارها وازمانها.

على مدى السنوات الماضية، شاهدت العديد من الاعمال التي قدمتها الدكتورة ابتسام، بالذات على الصعيد المسرحي، فكانت تلك المبدعة المتوهجة التي تمتلك حضورها وعلو كعبها، وتشير هنا الى عدد من الأعمال ومنها «صالحة» و«وطسه» و«ظلمة» و«ما وراء» و«البوشيه» وغيرها.

ولكنها اليوم وبالذات في «افراج مشروط» و«لا موسيقى في الاحمدي» تنطلق الى مرحلة اضافية اكثر احترافية في مجال الدراما التلفزيونية، واكثر اضافة لرصيدها اولا، ولرصيد الدراما الكويتية والخليجية لاننا امام فعل منهجي متخصص، يعي معنى الحلول التي يقدمها.

باختصار شديد نقول.. الدكتورة ابتسام الحمادي.. برافو.

