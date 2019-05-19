مصابيح

الحديث عن الجرأة في تجربة الفنانة صمود الكندري للتصدي للانتاج من خلال مسلسل «مني وفيني» يعني الحديث عن مجموعة من المعطيات.

حيث تقرن هذه الفنانة الشابة -تجربة الانتاج بالجرأة وايضا المغامرة، فهي تعتمد اولا على مخرج شاب يخوض تجربته الاخراجية الاولى، وتشير هنا الى اسم المخرج عبدالرحمن السلمان، والذي يأتي وهو يمتلك رصيدا ضخما من التجارب التي خاضها مع عدد بارز من اهم المخرجين وفي مقدمتها المايسترو محمد دحام الشمري.

كما تعتمد صمود ايضا على كاتبة شابة هي «الهنوف» وهكذا ايضا مع النسبة الاكبر من كوادر العمل، الذين يمثلون جيل الشباب التي تنتمي اليه صمود شكلا ومضمونا.

هكذا توجه، من شأنه العمل على تأسيس مرحلة ستمضي الى مناطق جديدة، على صعيد الانتاج والحضور الفني حتى على صعيد القضايا والموضوعات المطروحة.

لقد استفادت الفنانة صمود من التجارب التي خاضتها كممثلة في المرحلة الاولى وبالتعاون مع عدد بارز من المنتجين والمخرجين والى جوار اهم نجوم الدراما.

وحينما قدمت تجربتها الانتاجية الاولى، شكلت اولى ملامح مسيرتها الانتاجية وحصد العمل النجاح والانتشار.

واليوم، وبعد مرور الاسبوع الاول من شهر رمضان فإن مسلسل «مني وفيني» يحتل موقعه على خارطة الاعمال المشاهدة، وهذا ما يؤكد جدية في النهج وترسيخ روح الجرأة والمغامرة في الاختيار والاعتماد على كوادر ستشكل مسارات هذه النجمة المنتجة لقادم الايام، وبالتوفيق.

وعلى المحبة نلتقي

