مصابيح

اكد الفنان فؤاد علي، ان عيديته لجمهوره الحبيب ستكون من خلال عمله المسرحي الجديد «اصدقاء الغيوم» كما عبر عن سعادته بنجاح عمله الجديد «اجندة».

وفي مستهل حديثه مع «النهار» قال الفنان فؤاد علي:

- اولا، ابارك للجميع بقايا شهر رمضان المبارك، وايضا ما هو قادم من الايام، واقول للجميع عساكم من عواده، كل عم وانتم بالف خير.

عديتي للجمهور الحبيب ستكون من خلال مسرحية «اصدقاء الغيوم» تأليف الكاتبة مريم نصير واخراج لولو عبدالسلام وبطولة هيا عبدالسلام وليلى عبدالله ومحمد العلوي وشيخة العسلاوي ونوف السلطان وزينب كرم، وستقدم عروض المسرحية على صالة نادي القادسية الرياضي بمنطقة حولي، اعتبارا من اول ايام عيد الفطر المبارك، وشباك الحجز مفتوح.

سعيد بردود الافعال التي يحصدها هذه الايام مسلسل «اجندة» التي يعرض من خلال عدد من الفضائيات من تأليف الكاتبة مريم نصير واخراج وبطولة الفنانة هيا عبدالسلام وحشد اخر من النجوم.

ابارك للجميع القفزة الكبرى التي تعيشها صناعة الدراما بنجومها من الاجيال والحضور المتميز الذي تحققه عبر جميع الفضائيات، وهذا ما يؤكد جدية الدعم الذي تحظى به هذه الصناعة من لدن وزارة الاعلام وايضا القطاع الخاص.

