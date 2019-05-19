مصابيح

نعيش هذه الايام في نفحات اجمل شهور العام «شهر رمضان» مع دخول الشهر الفضيل اصبحت الاستوديوهات خلية نحل بالمسلسلات لانجاز العمليات الفنية النهائية للاعمال الدرامية الجديدة التي بدأ عرضها داخل السباق واصبحت مسلسلات الاكشن والمطاردات هي المسيطرة على دراما رمضان هذا العام.

ففي محاولة للخروج من قالب الكوميديا قررت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تقديم الاكشن من خلال مسلسلها الجديد «اخر نفس» الذي تجسد فيه شخصية مهندسة ديكور اختفى زوجها في ظروف غامضة وتتعرض لمجموعة من المشاكل.

بخفة ظل علقت ياسمين على دور الاكشن «الاكشن فينا لكن ربنا هدينا».. «اخر نفس» جعل ياسمين تتوجه إلى صالة جيم وتقوم بالتدريبات الشاقة لمدة شهور قبل بدء التصوير. في محاولة لسباق الزمن يقوم فريق المسلسل بالتصوير لمدة 17 ساعة يومياً كما قام المخرج حسام علي بعمل مونتاج الحلقات الاولى للمسلسل وتم تغيير اسمه من «الملكة» إلى «اخر نفس» بعد الانتهاء من تصوير اكثر من نصف احداثه لكي يلائم اكثر الاكشن ويشارك ياسمين البطولة احمد صلاح حسني من تأليف عبدالله حسن وامين جمال وطارق الكاشف. على نهج العام الماضي يواصل الفنان ياسر جلال تقديم الاكشن بمسلسله الجديد «لمس اكتاف» الذي يجسد فيه شخصية مصارع يتورط في اعمال اجرامية وبعد الاعتزال يقرر التوبة ويتم مطاردته من عصابات المافيا.

استعداداً لتصوير مسلسله قام ياسر بالتدريب لمدة اربع ساعات يومياً مع احد مدربي كمال الاجسام كما قام بعمل تدريبات خاصة مع كرم جابر بطل العالم في المصارعة. ولايزال التصوير بالمسلسل يصل لـ 20 ساعة يومياً وقد قام مخرجه حسين المنياوي بتصوير 80% من احداثه.. يشارك ياسر جلال البطولة فتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وتأليف هاني سرحان. كما يواصل الفنان امير كرارة تقديم الجزء الثالث من مسلسله «كلبش» في تطورات لاحداثه ولكن امير يعتبر الجيم جزءاً من حياته وخاصة انه اصبح يميل لتقديم ادوار الاكشن. ويقام التصوير حالياً بشكل مكثف وخاصة ان امير كرارة توقف خمسة ايام لكي ينتهي من فيلمه الذي سيعرض بعيد الفطر. ومن المتوقع ان يستمر التصوير مع العرض وخاصة ان مؤلفه باهر دويدار لايزال يكتب الحلقات الاخيرة. المسلسل بطولة احمد عبدالعزيز وهشام سليم واخراج بيتر ميمي.

