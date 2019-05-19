إيمانيات

هو الأمر الذي يجب أن يكون ملازماً للمؤمنين عند كلّ إثم أو خطيئة أو تماهل أو غفلة عن أمر الله حيث ينبغي عليهم المسارعة إلى الاستغفار والتوبة فإنّ الاستغفار هو سُنّة الأنبياء والأولياء والأبرار والأخيار ولكن كلّ بحسبه ودرجة إيمانه. عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «التوبة حَبْلُ اللهِ ومَدَدُ عنايَتِهِ، ولابدّ للعبد من مُداوَمةِ التوبةِ على كلِّ حالٍ، وكلُّ فِرقَةٍ من العباد لَهُم تَوبَةٌ، فتوبَةُ الأنبياء من اضطراب السِّرِّ، وتوبةُ الأصفياء من التنفُّس، وتوبَةُ الأولياء من تلوين الخطراتِ، وتَوبَةُ الخاصِّ من الاشتغال بغير اللهِ، وتوبَةُ العامّة من الذنوبِ». ولذا فقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمداومة الاستغفار الصادق باعتباره دواء الروح وشفاء النفس من أمراضها فقال: «لكلِّ داءٍ دواءٌ، ودواءُ الذُّنوب الاستغفار». إلّا أنّه ينبغي أن يكون الاستغفار صادقاً ونابعاً من القلب لكي لا يكون مصداقاً لحديث الإمام الرضا (عليه السلام) بقوله: «المُستغفِرُ من ذَنبٍ ويَفعَلُهُ كالمُستَهزئَ بربِّهِ». ومن لطف الله ورحمته أنّه ينبّه عباده إلى التوبة والاستغفار فإذا ما غفل المؤمن عن نفسه وتوالت منه الذنوب، فإنّ الله سبحانه ينبّهه إلى ذلك بالبلاء البسيط، فإذا لم ينتبه شدّد عليه بالبلاء ليكون له كفارة ورحمة وإيقاضاً من سباته ليعود مجدداً إلى الطاعة وإلّا فإنّه يكون عرضة للعقاب الأخروي العظيم. عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أرادَ اللهُ بعَبدٍ خيراً عجَّل عُقوبَتَهُ في الدنيا، وإذا أرادَ بعَبدٍ سوءاً أمسَكَ عليه ذُنوبَهُ حتى يوافي بها يوم القيامة».

وهذا الشهر المبارك هو أُفق جديد للفرد والأُمّة المسلمة في بلوغ رحمة الله وفضله وعفوه فإنّ رحمة الله لا حدود لها (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (الأعراف/ 156)، فلا توجد كبيرة من الذنوب مع التوبة والرجوع إلى الله ولا توجد صغيرة من الذنوب مع الإصرار والعناد وعدم التوبة والاستغفار. فأبواب السماء تُفتح في هذا الشهر خاصّة والشياطين فيه مغلولة ودعوات الملائكة والصالحين تسهّل للتائبين والراجعين إلى ربّهم سُبُل الإنابة والمغفرة. فالمهم المبادرة والشروع بعمل الصالحات والاستفادة من هذه الفرصة العظيمة في محو الذنوب وغفرانها. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إذا عَمِلتَ سيِّئةً فاعمَلْ حَسَنةً تَمْحوها». وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ يُكفِّرُ بكلِّ حَسَنةٍ سيِّئةً، قالَ الله عزّوجلّ: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (هود/ 114)».

وهكذا يريد الله من الصائم ما حدثنا به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وتوبوا إليه من ذنوبكم ـ أن يستحضر الإنسان في صومه التوبة إلى الله، بحيث يشعر بخطورة ما قام به تجاه ربه، ليتذكر ما ارتكبه من أخطاء في الماضي، في الكبير من أعماله وفي الصّغير منها، والله فتح للإنسان باب التوبة، ولقد علّمنا الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) أن نتحدّث مع الله عن طبيعة معصيتنا، التي لم تكن تمرّداً عليه: «إلهي، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بعقوبتك متعرّض، ولا بأمرك مستخفّ، ولا بوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت ـ شيء طارئ في حياتي ـ وسوّلت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي، وغرّني سترك المرخى عليّ، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غداً من يخلّصني، وبحبل من أتّصل إن أنت قطعت حبلك عني»، أن يتوب الإنسان من صغائر ذنوبه وكبائرها ـ وارفعوا إليه أيديكم بالدُّعاء في أوقات صلواتكم». حاول أن تدعو الله قبل الصلاة وفي أثنائها، في ركوعك وسجودك وقنوتك، لأنّ للزمن ميزة في عالم استجابة الدُّعاء، فعلينا أن نرفع أيدينا بالدُّعاء، وقد أراد الله لنا أن ندعوه في كلّ ما أهمّنا: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة/ 186). ولذلك، فإنّ علينا، في أوقات صلواتنا وأوقات صيامنا، أن ننفتح على ربنا، ونفتح قلوبنا بين يديه، ليطَّلع سبحانه عليها ويرى صدق التوبة، )وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشّورى/ 25). «فإنّها أفضل السّاعات، ينظر الله ـ عزّوجلّ ـ فيها بالرّحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبّيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه». عسى الله أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر طهارة من السيئات والتبعات فلا يُبقى شيء من الذنوب والآثام مع نهاية الشهر وتمام مدّته ووقته. (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الألْبَابِ) (الزّمر/ 18).

