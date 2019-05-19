إيمانيات

لقد استقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبطه الحسن سيِّد شباب أهل الجنّة في ليلة النصف من رمضان المبارك، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في السنة الثالثة من هجرته. ولما بلغه نبأ ولادته، غمرته الفرحة، وبدا عليه الارتياح، وقام من ساعته إلى بيت الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ونادى (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أسماء، أين ولدي؟» فأسرعت أسماء إلى الوليد المبارك، وأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، فكان أوّل صوت مرّ على سمع السبط الكريم، وتغلغل في أعماق نفسه وقلبه، صوت جدّه العظيم: الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر. هذه الكلمات القصار بمحتوياتها الكثيرة، كانت أنشودة الإمام أبي محمّد الحسن (عليه السلام) في كلّ مراحل حياته، يحاول بكلّ ما لديه من جهد أن يغرسها في أعماق النفوس، لتكون أنشودة الحياة جيلاً بعد جيل. والتفت إلى الإمام عليّ (عليه السلام) بعد أن كبّر في أُذنيه، وسأله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هل سميت وليدك الميمون يا عليّ؟» فأجابه الإمام (عليه السلام) على الفور: «ما كنت لأسبقك يا رسول الله»، فتوقّف النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الكلام لحظات، وكأنّه ينتظر أمر السماء في ذلك، وفيما هو يفكر، وإذا بالوحي يناجيه بالاسم المبارك من عند الله سبحانه، ويقول له: «سمّه حسناً يا رسول الله»، كما جاء في بعض المرويات.

کما قد لُقب الحسن بن عليّ (عليه السلام) بالطيِّب والتقي والزكي والولي والسبط والمجتبى، ويكنى بأبي محمّد، وهو سيِّد شباب أهل الجنّة، وقال واصفوه إنّه كان (عليه السلام) أشبه الناس برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خَلقاً وخُلقاً وسؤدداً وهدياً وأحد اثنين انحصرت بهما ذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأحد الأربعة الذين باهى بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نصارى نجران، ومن أصحاب الطهر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. ومن القربى الذين أمر الله بمودّتهم، وجعلها أجراً لرسالته، كما نصّت على ذلك الآية: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (الشورى/ 23). وأحد الثقلين اللّذين مَن تمسّك بهما نجا، ومَن تخلّف عنهما ضلّ وغوى، ومن أهل البيت الذين شبّههم الله بسفينة نوح، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه وفي أخيه الحسين (عليهما السلام): «اللّهُمّ أنّي أحبّهما، فأحبّهما وأحبّ مَن أحبّهما»، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) فيهما: «كلّ بني بنت ينتمون وينتسبون إلى آبائهم، إلّا ولد فاطمة، فإنّي أنا أبوهم وإليَّ ينتسبون»، إلى غير ذلك ممّا صحّ من أقواله فيه وفي أخيه الحسين (عليهما السلام). كما وقد نشأ أبو محمّد الحسن بن عليّ (عليه السلام) في أحضان جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وغذاه برسالته وتعاليم الإسلام وأخلاقه ويسره وسماحته، وظل معه وفي رعايته، إلى أن اختاره الله إليه، حتى أصبح مفطوراً على أخلاقه وآدابه وتعاليمه.

لقد اجتمع في الإمام أبي محمّد الحسن (عليه السلام)، بالإضافة إلى شرف النسب، ما ورثه من جدّه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبيه الوصي (عليه السلام) من العلم وكريم الصفات ما لم يجتمع في أحد من الناس، ووجد فيه المسلمون ما وجدوه في جده الرسول من أخلاق ومزايا وصلابة في الحقّ وتضحية في سبيل الله وخير الإنسانية، لقد جسد الإمام الحسن (عليه السلام) أخلاق جدّه ومزايا جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعاليم الإسلام.

ونحن أمام هذه الولادة العطرة، ننحني أمام هذه الشخصية الإمامية، وفي هذه الأجواء الرمضانية المباركة، نزداد بركة وخيراً ورحمة بهذه الولادة الميمونة لسبط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث كلّ الغِنى والسموّ والعزّة والكرامة، وكلّ الوعي والحكمة والتدبير. فسلامٌ عليه يوم وُلِد، ويوم يُبعث حيّاً.

