إيمانيات

«حاشا مَن عَودِيَ فِيكَ ولَكَ، فإنّهُ العَدُوُّ الذي لا نُواليهِ، والحِزْبُ الذي لا نُصافيه».

هذا هو الاستثناء الإسلامي للمسألة الأخلاقية القائمة على أساس تقديم التنازلات الشعورية والعملية لمصلحة تحويل العدو إلى صديق، فإنّ ذلك داخل في نطاق العلاقات الشخصية في المشاكل الخاصّة أو العامّة المتحرِّكة في الدائرة الاجتماعية. أمّا في المسائل المتصلة بالموقف الرسالي الذي ينطلق فيه أعداء الرسالة وأعداء الله ليثيروا المشاكل في ساحة الرسالة، وليطلقوا التحدّيات في مواجهة أولياء الله، من أجل إضعاف الموقف، وهزيمة الموقع، سواء تمثّل وجودهم في جماعات متناثرة، أو في أحزاب منظّمة. أمّا في هذه المسائل فلابدّ من الحسم في الموقف لأنّ المسألة ليست مسألة مشاعر يُراد تبريدها أو مشاكل معقّدةٍ يُراد حلّها بل المسألة رسالة يُراد حمايتها، ومجتمع يُراد تقويته وخطّةٍ يُراد إسقاطها، ولذلك فلابدّ من الموقف الحاسم الذي يُراقب العواطف الذاتية والانفعالات النفسية التي قد تجعل الإنسان خاضعاً للمؤثرات السريعة التي قد تفتح القلب لأعداء الله في لحظة ضعف شعوري. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يستوعبه في وعيه الرسالي العملي، ليجعل عواطفه خاضعةً لحركة رسالته في مسألة السلامة العامّة للرسالة من الذين يكيدون لها ويتربصون بها الدوائر مستغلّين بعض نقاط الضعف لدى الطيِّبين من أتباعها، فلا مجال للتسامح العاطفي في هذا المجال. ولكن.. هل يعني ذلك أن يتحرّك الرساليون عشوائياً في ردّة الفعل السلبية ضدّهم ليتحرّكوا في فوضى انفعاليةٍ، أم أنّ عليهم أن يحرسوا أنفسهم من الانفتاح الروحي أو العاطفي عليهم لئلّا يسقطوا أمامهم. ليتابعوا السعي نحو تركيز الموقف بدقّة. إنّ القضية تتحرّك في الخيار الثاني، لأنّ التحرك لابدّ أن يخضع للتخطيط الواعي في مصلحة الرسالة، ليكون الأسلوب مدروساً والأجواء متوازنة والحسبات دقيقة، لأنّ أيّ خطأ في الحسابات قد يسيء إلى الموقف كلّه.