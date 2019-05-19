إيمانيات

يقول تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ) (إبراهيم/ 31). الصلاة هجرة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، وممارسة تعبدية يستهدف بها اكتشاف العلاقة بينه وبين بارئه بوعي روحي مجرد وتفتح وجداني متيقظ. ففي الصلاة يكون الإنسان في موارد القرب والحبّ الإلهي العظيم. وفي الصلاة يعلن الإنسان عن تصاغره وعبوديته لخالقه، وفي الصلاة تتسع أمام الإنسان آفاق العظمة والقدرة الإلهية. وفي الصلاة يتجسد للإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه وتتابع إفاضاته ورحمته. وفي الصلاة تهبط الحُجب بين العبد وربّه، فتفيض إشراقات الحبّ والجمال الإلهي على النفس، لتعيش أسعد لحظات الاستمتاع والرضى وهي في أرقى ما تكون من حالات الصحو الوجداني والاستعداد للتلقي والقبول التعبدي.

وفي الصلاة سعي للعودة بطهارة النفس وسلامتها إلى لحظة ميلادها الفطري بنقائه وطهارته، لأنّ في الصلاة عزيمة جادة لهجر الذنوب والمعاصي ومحاولة مخلصة للانفلات من قيود المادّة والشهوة.. فهي سعي للهجرة إلى الله والتسامي نحوه وهي محاولة للتعالي والانتقال إليه. وهي عودة إلى الله بعد كلّ فترة زمنية يُمارس فيها الإنسان حياته. فيتعامل مع نفسه، أو مع الله والناس الذين يعيشون معهم، فيتهاون بأداء حقوق الله عليه حيناً، أو يُسيء إلى الناس فيسلك سلوكاً شاذاً ومنحرفاً حيناً آخر، فيكون بحاجة إلى التخلص من هذه الآثار السلوكية السلبية والتوجهات النفسية المنحرفة، فيجد في الصلاة محطة لتطهير النفس والتأمّل في خيرها وصلاحها ومُنطلقاً لتغيير مساره وتوجهه في الحياة، فهو في وقفته الصادقة بين يدي الله، يستغفره ويتضرع إليه ويعلن براءته وندمه ورغبته في الاستقامة والطهارة فيجدّد بذلك عهده مع الله ويستشرف آفاق مسيرته الحياتية من أوضح مداخلها وأصفى أجوائها.

لذا كانت الصلاة نظاماً تعبدياً لوقاية النفس من شذوذها وعلاجاً جذرياً يداوي أمراضها بتعهد قواها ومَلكاتها ونوازعها بالتنشئة الصحيحة والتربية المستقيمة. وصدق الرسول العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يصف أهمية الصلاة ودورها في تطهير النفس وتقويم السلوك البشري في الحياة بقوله: «أيسر أحدكم أن يكون على باب داره حمة يغتسل منها كلّ يوم خمس مرات، فلا يبقى من درنه شيء، فقال الحاضرون: نعم، فقال: إنّها الصلوات الخمس».

وجاءه (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل فقال له: يا رسول الله أوصني، فقال: «لا تدع الصلاة متعمداً، فإنّ مَن تركها متعمداً، فقد برئت منه ملة الإسلام». وجاء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما بين الكفر والإيمان ألا ترك الصلاة». قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يُشِنَنّ أحَدُكُم وجهَ دينه». رُوي كذلك عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس مني مَن استخف بصلاته، لا يَرِدُ عليَّ الحوضَ لا والله». ورُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من الصلاة.. ألا ترى العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال: وأوصاني بالصلاة ما دمت حياً».

ولهذه الأهمية العظمى للصلاة أصبحت فريضة عبادية في كلّ رسالة إلهية بشّر بها الأنبياء لأنّها الصلة بين العبد وربه، ولأنّها معراج يتسامى الفرد بها إلى مستوى الاستقامة والصلاح. فالصلاة شعار وعلامة للفرد المؤمن وللأُمّة المؤمنة وهي حد فاصل بين المؤمن الحقّ وبين مَن لا ينتمي لأُمّة الإيمان. لذا جاء قوله تعالى: (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (النساء/ 103).

