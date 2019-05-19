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تحت رعاية وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أقيمت بطولة دواوين الكويت الدورة الرمضانية السنوية لعامها السابع «كوت بوسته» حيث اشاد بتنظيم ديوانية عبدالجليل المطوع لتلك البطولة وترتيبها، معربا عن أمله في التوفيق والاستمرارية لهذه البطولة التي تجمع تحت مظلتها عددا من الشباب كما انها تتميز بإقامتها في قاعة فندق وليس في الدواوين كما هو المعتاد كما اشاد كذلك بالعدد الكبير من الفرق المشاركة.

وبدوره، اكد رئيس اللجنة المنظمة عبدالجليل المطوع ان تنظيم البطولة يمثل رغبة الشباب الكويتي في المشاركة بتلك الفعالية كما تقبلوا وأعجبوا بفكرة تنظيم بطولة موسعة تشمل عدد كبير من دواوين الكويت ووجود مراقبين ومنظمين وجهات رسمية وايضا من القطاع الخاص الذي شاركنا عبر رعايته لتلك البطولة.

واضاف ايضا: وجود هذا العدد المتزايد من الفرق يعطينا شعور الرغبة الكاملة في ان تستمر تلك البطولة التي تغطي جانب التواصل بين دواوين الكويت وبين شبابها وان الكويت عبارة عن نسيج واحد غير مختلف وقد تم وضع قوانين للعبة ووجود حكم على كل طاولة يتابع اللعبة.

ونسعى الى ان يكون عدد الفرق المشاركة يزداد الى 64 ديوانية خلال الموسم القادم علما بأن هذا العام تمت مشاركة 32 ديوانية في البطولة من اساس تسجيل 80 ديوانية تقدمت بالطلب وبالتالي يكون هناك مشاركة اوسع لمن يريد ان يدخل ضمن منافسات البطولة.

