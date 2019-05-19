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«النخيل» أقام غبقة الدبلوماسيين


أقام فندق ومنتج شاطئ النخيل غبقة رمضانية للاسرة الدبلوماسية وعملاء الفندق بدعوة من المدير التنفيذي للفندق م. غصون الخالد وايضا المدير العام ربيع الاطرش حيث كانا في استقبالهم مع طاقم الادارة وقد لبى الدعوة لفيف كبير من السفراء العرب والاجانب المعتمدين لدى الكويت وايضا عدد كبير من ممثلي الشركات وعملاء الفندق.
وبهذه المناسبة رحب المدير العام ربيع الاطرش وطاقم الادارة بالسفراء والعملاء متمنيا لهم النجاح في مهامهم وليبارك لهم بالشهر الكريم واشاد بالعلاقات المميزة بين السلك الدبلوماسي والعملاء والشركات مع ادارة فندق ومنتجع شاطئ النخيل حيث دعاهم للاستمتاع بالحفل بعيدا عن ضغوط العمل والانسجام مع الاجواء الشامية المميزة.


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