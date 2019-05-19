عربيات ودوليات

أكد مصدر أمني سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها. وقال المصدر الأمني لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إن «الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق». وأضاف المصدر أن «الأصوات التي تم سماعها بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن إطلاق 4 صواريخ أرض جو من منصاتها في مناطق ريف دمشق». وأكد «الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها بدقة وأسقطتها في الريف الجنوبي الغربي لدمشق قرب المثلث السوري اللبناني مع حدود الجولان المحتل».

