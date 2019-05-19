loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الدفاعات السورية أسقطت «درون» إسرائيلية


أكد مصدر أمني سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها. وقال المصدر الأمني لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إن «الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق». وأضاف المصدر أن «الأصوات التي تم سماعها بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن إطلاق 4 صواريخ أرض جو من منصاتها في مناطق ريف دمشق». وأكد «الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها بدقة وأسقطتها في الريف الجنوبي الغربي لدمشق قرب المثلث السوري اللبناني مع حدود الجولان المحتل».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة