عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وافقت السعودية ودول خليجية على طلب اميركي باعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة ايران، بحسب ما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في ساعة مبكرة من يوم امس. ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية مطلعة موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لاعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى اراضي دول خليجية.

وقالت المصادر ان الموافقة جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة اخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي- الأميركي الى ردع ايران عن اي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

كما اكدت المصادر ذاتها ان الدافع الأول لاعادة انتشار القوات الأميركية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية لردع ايران عن اي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج او مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

من جهتها ذكرت وسائل اعلام اميركية ان اجتماعا عُقد في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في البحرين ضم رؤساء القوات البحرية وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي والقيادات العسكرية للقوات البحرية الأميركية والقوات المشتركة. وأكد الاجتماع على التعاون والالتزام المتبادل بضمان امن واستقرار الملاحة البحرية، خاصة مع تزايد حدة التوتر العسكري بين ايران والولايات المتحدة في المنطقة.

وكانت مجلة «تايم» الأميركية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» تأكيدهم عدم وجود خطة عسكرية لمواجهة ايران. ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين عسكريين اميركيين مشاركين في التخطيط والاشراف العسكري بمنطقة الشرق الأوسط انه لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ او اي شيء من هذا القبيل لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج.

ورجح احد المسؤولين العسكريين الأميركيين ان اي هجوم على ايران قد ينطوي على مزيج من الضربات الجوية باستخدام ذخائر موجهة بدقة، بالاضافة الى هجمات الكترونية لشل شبكة الكهرباء وخطوط انابيب النفط والاتصالات والنظام المالي في البلاد.

في المقابل دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني حشمت الله فلاحت بيشيه، الى حوار ايراني اميركي في العراق او قطر لادارة التوتر المتصاعد مع واشنطن.

وفي هذا السياق دعا العراق الى استمرار التعاون بين «الشركاء» لتجنب التصعيد في المنطقة على خلفية التوتر بين ايران والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في لندن ان بلاده ترى «أن يستمرّ

التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي ايِّ مواقف، او تحرُّكات يُمكِن ان تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة ايران والولايات المتحدة»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية. وأكّد الحكيم انَّ «العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، وأنَّ العراق يجب ان يبقى بعيداً عن ايِّ نزاعات يُمكِن ان تُعيق، او تُؤخّر عمليَّة التنمية، والبناء في البلاد».

الى ذلك حثّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كلا من الصين وروسيا على اتخاذ «خطوات ملموسة» لانقاذ الاتفاق النووي، محذراً من وضع «خطير» مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وقال ظريف «حتى الآن معظم المجتمع الدولي اصدر تصريحات بدلا من اتخاذ مواقف».

