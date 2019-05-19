عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: دان العاهل المغربي الملك محمد السادس الهجمات «الارهابية» الاخيرة التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية.

وقالت وكالة الانباء المغربية» ادان صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاعتداءات المغرضة التي استهدفت، أخيرا، منشآت طاقية حيوية سعودية».

واضافت «أعرب جلالة الملك، في برقية بعثها الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، عن «ادانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب».

ومما جاء في برقية جلالة الملك «وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الارهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم الى جانبها من اجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها ايا كانت اشكالها ومبرراتها».

وأضاف جلالته «واذ ادعو الله ان يحيطكم بعين عنايته وأن يجنب بلدكم الآمن كل مكروه، ارجو ان تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول اصدق مشاعر تضامني مقرونة بأسمى عبارات مودتي وتقديري».

