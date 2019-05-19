عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن «اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من اجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الاسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان».

وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الافصاح عنها، ان «هذه القمة في حال عقدها ستضم عدداً من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الاسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الاقليمية والدولية».

على صعيد اخر دانت تركيا استهداف سفن تجارية قرب المياه الاقليمية الاماراتية والهجوم عبر طائرات مسيرة الذي استهدف محطتين لضخ النفط في السعودية الثلاثاء الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوي في بيان «نتابع بقلق الأنباء المتعلقة بالعمل التخريبي ضد سفن تجارية بخليج عمان الأحد الماضي».

وأكد مجددا الأهمية التي توليها تركيا لأمن منطقة الخليج وسلامة الملاحة البحرية فيها داعيا الى الابتعاد عن اي خطوة استفزازية تضر بأمن واستقرار المنطقة.

