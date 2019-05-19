عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن السلطات الايرانية ازالت من بعض قواربها صواريخ مجنحة كان تركيبها على تلك القوارب سببا للتصعيد الأخير بين واشنطن وطهران. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون وآخر في الكونغرس تأكيدهما ان القوات الايرانية ازالت خلال اليومين الأخيرين تلك الصواريخ من متن قاربين تابعين لها على الأقل، في خطوة قد تكون مؤشرا على التخفيف من حدة التوتر في الخليج.

وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لكونهما غير مخولين بالحديث الى وسائل الاعلام حول الموضوع ان هذين القاربين يبحران بين مينائي بندر جاسك وجابهار الايرانيين المطلين على خليج عُمان ومن غير الواضح كم قاربا لايزال مزودا بمثل هذه الصواريخ التي رأت فيها الولايات المتحدة خطرا على سفنها الحربية والملاحة التجارية في الخليج.

غير ان الوضع لا يزال بعيدا عن الانفراج، اذ نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين توقعهم ان تطلب القيادة المركزية في البنتاغون في الأسابيع القليلة المقبلة نشر مزيدة من القوات البحرية والجوية في الشرق الأوسط.

وحذرت ايران من انها تستطيع ضرب السفن الحربية الأميركية في الخليج «بسهولة» في احدث تصريح ضمن الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران ونقلت وكالة «فارس» للأنباء يوم الجمعة عن محمد صالح جوكار نائب قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية قوله «حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأميركية في الخليج». وأضاف «أمريكا غير قادرة على تحمل تكاليف حرب جديدة والبلد (الولايات المتحدة) في وضع سيئ من ناحية القوة العاملة والظروف الاجتماعية».

الى ذلك قال مسؤول اميركي مطلع على الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، ان بلاده تملك عددا من الصور لسفن تجارية ايرانية تبحر في الخليج وأن هذه الصور تكشف ما يُعتقد انه صواريخ وكميات من الذخيرة. وتابع المسؤول ان فرقاطات ايرانية تم تعديلها وأخليت مساحات فيها، وأنه رصدت تحركات عدد من هذه الفرقاطات تدخل وتغادر الموانئ الايرانية خلال الأيام القليلة الماضية، دون توضيح سبب اخلاء المساحات على هذه القطع البحرية. وأوضح انه لا يوجد دليل على ان تحركات القطع البحرية الايرانية هذه روتينية في المنطقة وأنها لا تعكس نمطا معروفا لايصال صواريخ الى الجماعات التي تدعمها في اليمن خارج الخليج.

ولفت مصدران الى ان هناك مخاوف متزايدة من تطوير ايران لقدراتها في مجال طائرات الاستطلاع بدون طيار والتي قد تكشف مواقع القوات الأميركية وتعزز معلوماتهم الاستخباراتية.

