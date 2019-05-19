عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ان التقارير الاعلامية المتعلقة بتحركات حاملة الطائرات «يو اس اس ابراهام لنكولن» خطأ كلها. وأضافت المسؤولة في تصريحات لقناة «الحرة» الاميركية الناطقة بالعربية ان الوزارة «لن تكشف عن مكان وجود حاملة الطائرات». وكانت هيئة قناة السويس قد افادت في التاسع من مايو بأن حاملة الطائرات لنكولن عبرت القناة في اتجاه البحر الأحمر. وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في الخامس من الشهر الحالي انه امر بنشر مجموعة لنكولن البحرية الضاربة المكونة من حاملة الطائرات «يو اس اس ابراهام لنكولن» وقطعا بحرية مرافقة لها ومجموعة قاذفات، ردا على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الايراني.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ان نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لاثبات ان الولايات المتحدة سترد «بقوة لا تلين» على اي هجوم.

