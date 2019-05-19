عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اصدرت ادارة الطيران الاتحادية الأميركية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر اثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت الادارة في التحذير ان الخطوة تأتي وسط «تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، ما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأميركية بسبب احتمالات مثل اساءة التقدير او اللبس في تمييز هوية الطائرات». الى ذلك اعلنت شركة «اكسون موبيل» امس اجلاء موظفين من حقل «القرنة1» في محافظة البصرة جنوبي العراق. وأوضحت «اكسون» ان عددا من موظفيها انتقلوا الى دبي، فيما ابقي آخرون في مخيم للشركة في جنوب العراق. وقالت بحسب ما افادت به وكالة «رويترز»، ان الانتاج في الحقل النفطي لم يتأثر بمغادرة الموظفين. الى ذلك كشفت شبكة «ان بي سي» التلفزيونية الأميركية ان تقييما اميركيا توصل الى انه «من المرجح جدا» وقوف ايران وراء عمليات التخريب التي طالت اربع ناقلات الأحد الماضي، وفقا لما ذكره ثلاثة مسؤولين اميركيين على دراية بالنتائج.

