عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت مصادر بالكونغرس الاميركي ان مسؤولين من ادارة الرئيس دونالد ترامب سيدلون بافادات سرية بشأن الموقف مع ايران الأسبوع المقبل، وذلك بعد ان طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات.

ويشكو اعضاء الكونغرس منذ اسابيع من ان ادارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشأن التوتر الحالي مع ايران، بل ان بعض الجمهوريين يقولون انها لم تطلعهم على اي شيء بشأن القضية.

الى ذلك نفى ترامب وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن ايران، وأدلى ببيانات تأييد خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو. ووصف ترامب تقارير اخبارية ذكرت انه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه بأنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع ايران بأنها «هراء». وقال مسؤولون اميركيون الخميس ان ترامب ابلغ مستشاريه ومنهم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه لايريد الدخول في حرب مع ايران وقال ترامب «انها (التقارير الاخبارية) توجه رسائل بأنني غاضب من فريقي. انني لا اشعر بغضب من اعضاء فريقي. واتخذ قراراتي. مايك بومبيو يؤدي مهمة جليلة، وبولتون يؤدي مهمة جليلة».

واتهم الرئيس الأميركي «وسائل الاعلام الكاذبة» باضرار مصالح الولايات المتحدة عبر نشر اخبار مزيفة حول ايران، معتبرا ان طهران قد لا تفهم لهذا السبب ما الذي يحدث حقيقة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع تويتر «وسائل الاعلام الكاذبة تضر بلادنا بتغطيتها المزيفة وغير الدقيقة جدا لقضية ايران انها مبعثرة ومستندة الى مصادر ضعيفة (ربما مفبركة على الاطلاق) وخطيرة!». وتابع ترامب «على الأقل ايران لا تعرف بم تفكر، وهو ما قد يكون في هذا الوقت تحديدا امرا جيدا». وأضاف الرئيس الأمريكي: «ربما لا فكرة لدى ايران، مع كل هذه الأخبار المزيفة والمفبركة، حول ما يحدث في الحقيقة».

