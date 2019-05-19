عربيات ودوليات

أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ملف حقوق الانسان من أكثر القضايا التي تنتقد بسببها الدولة المصرية بشكل دائم، بالرغم من الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في جميع المجالات واستقبال مصر لأكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون بها بكل حرية ويحصلون على نفس حقوق المصريين، الا أن التقارير الصادرة من المنظمات الدولية لحقوق الانسان تنتقد الأوضاع الداخلية في مصر وعلى رأسها أحكام الاعدام.

«النهار» حرصت على لقاء الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الذي أكد أن مصر واحدة من أكثر دول العالم التي تحترم حقوق الانسان الانسان. وقال ان الرئيس السيسي من أكثر رؤساء مصر احتراماً لهذا الأمر، موضحاً أنه بالرغم من توضيح الصورة الكاملة أكثر من مرة لدول ومنظمات خارجية عن الأوضاع الحقيقية داخل مصر الا أن هناك اصراراً على الانتقاد والهجوم على مصر في ملف حقوق الانسان وذلك بهدف تشويه واساءة سمعة مصر عالمياً كما أن بعض المنظمات تتلقى تمويلات ودعم من دول لديها عداء مع الادارة المصرية. وأشاد برد الرئيس السيسي بحسم على المنتقدين للأوضاع الداخلية في مصر ولحقوق الانسان بتأكيده على أن مصر دولة شريفة ومحترمة استقبلت 5 ملايين لاجئ يعيشون فيها بدون مخيمات ورفضت المتاجرة بهم أو التنازل عنهم ليكون مصيرهم الغرق في البحر، موضحاً أن هناك اصراراً على التدخل في الشأن الداخلي المصري بالتعليق على بعض أحكام الاعدام رغم أنها استنفذت جميع درجات التقاضي في محاكمة عادلة وعلانية والمنظمة تسعى للحد من عقوبة الاعدام في التشريعات المصرية وتساءل عن استعداد الأحزاب المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وبعدها المحليات ثم البرلمان القادم،قائلاً: أين استعداداتهم ولا نريد أن نتفاجأ بطلبهم تأجيل الانتخابات لعدم جهوزيتهم؟!. وأكد أن المجتمع الدولي لا يقدم الدعم المطلوب للدول التي تحارب الارهاب وعلى رأسها مصر بالرغم من قوة الارهاب في سيناء لأنه ممول من استخبارات دول خارجية، كاشفاً عن تراجع ملحوظ للعمليات الارهابية في الآونة الأخيرة نتيجة القبضة الأمنية والسيطرة على أغلب معاقل الارهابيين في سيناء ومناطق أخرى بفضل الضربات الاستباقية الموجهة لهم قبل تنفيذ عمليات جديدة... والى تفاصيل الحوار: ملف حقوق الانسان من أكثر القضايا التي تنتقد بسببها مصر.. كيف تقيم تعامل الدولة مع هذا الملف؟

مصر واحدة من أكثر دول العالم التي تحترم حقوق الانسان ولا يوجد تجاوزات تتم من قبل الدولة تجاه أي جهة أو شخص، وهناك فرق شاسع بين التجاوز في حق الدولة وبين مسألة حرية الرأي والتعبير لأنه من حق الدولة أن تدافع عن نفسها وعن سمعتها وعن كل ما يمس أمنها القومي.

وما يؤكد كلامي عن أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تحترم حقوق الانسان هو وجود أكثر من 5 ملايين لاجئ في مصر ممن واجهت بلدانهم حروباً وصراعات، فكيف لبلد تستقبل كل هذا الكم من اللاجئين أن تخترق حقوق الانسان!، فجميع الانتقادات التي توجه لمصر من الخارج من منظمات معروف تمويلها وميولها السياسية وعدائها المباشر مع مصر وادارتها.

ولم نرصد في المنظمة المصرية لحقوق الانسان أي تجاوزات ممنهجة تتم داخل قطاع السجون وهناك احترام وتعامل آدمي مع جميع المسجونين وأي تجاوز يحال الى المحكمة.

ولكن ما سبب الانتقاد المستمر من دول ومنظمات لمصر لهذا الملف؟

لا يوجد أي سبب مقنع، ونحن في المنظمة المصرية لحقوق الانسان تواصلنا مع الكثير من المنظمات الخارجية وأوضحنا لهم جميع الأمور التي تؤكد زيف وعدم مهنية تقاريرهم ولكن للأسف هناك اصرار على اصدار تقارير مزيفة وكاذبة بالرغم من أن الخارجية المصرية تصدر بيانات رسمية للرد على هذه الأكاذيب المستمرة ضد الدولة المصرية ما يؤكد أن الادارة المصرية لا تتجاهل حق الرد على مثل تلك التقارير، ولكن في الحقيقة لا يوجد مبرر لاستمرار التدخل في الشأن المصري وفي قطاع مهم مثل حقوق الانسان الا أن هناك محاولات كثيرة لتشويه سمعة الدولة المصرية في الخارج ولمنع تنفيذ أي مخططات للتنمية في مصر.

أين دور المنظمة المصرية لحقوق الانسان في الدفاع عن مصر؟

أولاً، نحن غير متهمين من الأساس بأي تهم سياسية فأغلبها تقارير زائفة وغير مهنية ولا يوجد أي مصلحة منها كما قلت الا تشويه سمعة مصر ومحاولة اثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية، ثانياً نحن متواصلون بقوة مع منظمات دولية لعقد مؤتمرات وندوات لتوضيح الصورة الكاملة تماماً عن الأوضاع في مصر سياسياً واقتصادياً وبالطبع ملف حقوق الانسان وأكدنا لهم أكثر من مرة أن مصر دولة ديموقراطية فيها مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي ولكن بما لا يخل بثوابت الدولة وأركانها وأوضحنا لهم أيضاً أن مصر دولة مؤسسات وتدار بعقلية تنموية طبقاً لدستور2014 الذي اعتمد المواثيق الدولية لحقوق الانسان في نصوصه.

ولكن هناك تعمد مستمر على اظهار وجود خروقات مصرية في ملف حقوق الانسان، واعتقد أن الكثيرين تأكدوا من زيف وكذب تلك الادعاءات لأن الجميع يرى الانجازات التي تمت وتتم في عهد الرئيس السيسي وأبرزها قطاع الصحة والتعليم والاسكان بجانب المشروعات التنموية الكبرى في جميع القطاعات التي تعتبر جميعها أساس لحقوق الانسان.

وعرضنا مؤخراً في الأمم المتحدة جرائم الجماعات الارهابية ومنها «الاخوان» في مصر وتدميرهم أكثر من 60 كنيسة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بجانب جرائمهم الأخرى في سيناء ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين لتوضيح الصورة الكاملة.

كيف ترى رد الرئيس السيسي على مثل تلك الانتقادات؟

الرئيس السيسي من أكثر رؤساء مصر احتراماً لهذا الملف، وأيضاً من أكثر الرؤساء الذين ردوا بعقلانية وذكاء سياسي كبير وأيضاً بحسم في مثل تلك الانتقادات الغير مقنعة، فدائماً رده بأن مصر تتمتع بسياسة شريفة ومحترمة وأن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ في مصر يعيشون بمنتهى الحرية ويأخذون كل حقوقهم بل ويعاملون مثل المصريين ولم تتاجر يوماً واحداً بهم مصر في وقت أغلقت فيه دول حدودها أمامهم وطردت بعضهم حفاظاً على أمنها.

والرئيس السيسي أيضاً وجه رسالة قوية للعالم بقوله إنه لا يوجد مخيمات للاجئين في مصر وأنه لن يسمح بخروجهم ليكون مصيرهم الغرق في البحر.

الارهاب أحد العناصر التي تهدد حق وحياة أي انسان في المجتمع.. كيف ترى دعم المجتمع الدولي لمصر في حربها ضد الارهاب؟

بأمانة لا نرى دعما كافيا من المجتمع الدولي لمصر في محاربة الارهاب، رغم علمهم جيداً أن مصر واحدة من الدول التي تحاربه نيابة عن العالم أجمع بسبب الأطماع الدولية في منطقة سيناء وهو سبب العمليات الارهابية التي تتم في تلك المنطقة بشكل خاص ولكن حرص ووعي الجيش المصري على أهمية محاربة الارهاب واقتلاعه من جذوره جعله يطلق عملية عسكرية شاملة «سيناء 2018» تنتهي مع انتهاء الارهاب في سيناء وفي مصر بأكملها وبالطبع الارهاب لن ينتهي في يوم وليلة خاصة اذا كان هناك مخابرات دول تدعمه وهو ما أثبتته تحقيقات الأجهزة الأمنية مع المتطرفين والارهابيين، اضافة الى أن المجتمع الدولي لم يقدم حتى الآن الدور المرجو منه.

بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.. مصر مقبلة على انتخابات مجلس الشيوخ وبعدها المحليات.. ما المطلوب من الأحزاب المصرية؟

لا نريد أن نتفاجأ من الأحزاب بطلبها تأجيل الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ والمحليات لعدم جهوزيتها والمناخ السياسي الحالي يسمح بقدر كبير للغاية لابداء أي سياسي رأيه، وما شهده البرلمان المصري من شفافية كبيرة في عرض التعديلات الدستورية خلال الحوار المجتمعي يؤكد أنه لا يوجد قمع أو منع لأي رأي حتى لو معارض لرأي الحكومة.

كيف رأيت دعوة حزب «النور» السلفي باستبدال مادة مدنية الدولة في الدستور بدولة وطنية ديموقراطية حديثة؟

للأسف هناك بعض الدعوات والآراء التي تصدر من فترة لأخرى من التيار السلفي في مصر هدفها اثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع، فمصر دولة وطنية قوية، والمواطنة مناط الحقوق والحريات ولا فرق على الاطلاق بين مصري مسلم وآخر قبطي أو سني أو شيعي، لأن الكل يتمتع بحقوق المواطنة، والسلفيون يسعون للتهرب بحجة المدنية وهي في الحقيقة الوطنية المدنية في مواجهة الدينية.

كما أنني أرفض وجود الأحزاب القائمة على أساس ديني والدستور منع ذلك، وجميع التجارب أكدت أن تلك الأحزاب لا تفيد بل تضر بالمجتمع.

البعض أشار الى مخالفة الحكومة للقانون في فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات من الخدمة.. كيف تنظرون الى هذا الجدل؟

لا يوجد أي مخالفة في قانون الخدمة المدنية وكذا القانون 12 لسنة 2003 تنص على الفصل بالقطاع الخاص الذي يتعاطى المخدرات داخل عمله خاصة اذا ترتب على هذا التعاطي أضرار للعمل وللمتعاملين مع قطاعات الحكومة، وللعلم الفصل لا يتم الا بعد اجراء التحليل لأكثر من مرتين لأنه يتم اعطاء فرصة بعد أخذ أول عينة وفي جميع الأحوال له الحق في اللجوء الى القضاء.

وهناك جهود تتم من وزارة التضامن الاجتماعي مع مراكز علاج الادمان لعلاج الكثير من الحالات التي يثبت ادمانها المخدرات ويتم العلاج بشكل سري.

ننتقل للحديث عن محور مهم وهو ملف «الاخوان».. هل انتهت الجماعة سياسياً في مصر ؟

نعم، الجماعة انتهت سياسياً ولم يعد لها وجود لأنها دخلت في عداء مباشر وصريح مع الدولة ومع الشعب واختارت طريق الدماء بارادتها، وحينما حكمت الجماعة مصر كانت من أسوأ الأعوام التي شهدتها الرئاسة في مصر لأنها جاءت بغرض الانتقام وليس بغرض الحكم وقبول الرأي الآخر، والغباء السياسي هو من قضى عليها بسرعة، وأعتقد أن عودة جماعة «الاخوان» للصورة مرة أخرى أصبح مستحيلاً.

وكيف ترى نية الادارة الأميركية بتصنيف «الاخوان» جماعة ارهابية؟

خطوة جريئة، وكان هناك تحركات مصرية قوية في هذا الملف والرئيس السيسي في زيارته الأخيرة لأميركا أبلغ ترامب بضرورة القيام بتلك الخطوة حفاظاً على الأمن القومي وفي اطار الحرب على الارهاب في العالم خاصة أن الكثير من الدول أعلنت تصنيف «الاخوان» جماعة ارهابية.

ولكن يحكم قرارات الولايات المتحدة الأميركية دائماً مصالحها ولو تعارضت مع القيم والمثل التي تنادي بها.

