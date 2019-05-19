عربيات ودوليات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عفوا رئاسيا عن 560 محبوسا بقضايا جنائية وسياسية وعسكرية. وأصدر السيسي، «القرار رقم 232 لسنة 2019» بالعفو الرئاسي عن 560 محكوما عليهم، منهم ضباط شرطة وعدد من المحكوم عليهم بالمؤبد في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء والكاتب الصحافي عبدالحليم قنديل والمحكوم عليه في القضية المعروفة باهانة القضاء.

وشمل العفو 15 فتاة، بينهن 8 فتيات محكوم عليهن ضمن القضية المعروفة باسم قضية فتيات دمياط. وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت في 25 سبتمبر 2018، بالسجن 10 سنوات بحق 3 فتيات من المنتميات لجماعة الاخوان المسلمين، و3 سنوات لـ9 أخريات، وعامين لـ4 رجال في القضية. وشمل قرار العفو الرئاسي المحكوم عليهم بالمؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وكذلك المحكوم عليهم بالمشدد 10 سنوات في نفس القضية بينهم فتيات.

وشمل قرار العفو 9 ضباط شرطة كانوا قد قتلوا أسرة كاملة خلال ملاحقة عصابة خطيرة بالغربية، حيث تبادلوا اطلاق النار مع أفراد العصابة، وتصادف مرور سيارة تقل أسرة كاملة، أصيبت من جراء الرصاص وتوفي أفرادها، كما شمل العفو محبوسين في قضايا سياسية وجنائية من المنيا والدقهلية والاسماعيلية وقنا. ونص قرار العفو على انهاء العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بالنسبة لجميع المتهمين ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

على صعيد اخر شهد مصنع للمواد المنظفة في مدينة طنطا غربي مصر انفجارا في أحد خزانات المواد المصنعة، ما أدى لتسرب المواد الكمياوية وهو ما أسفر عن اصابة 40 شخصا باختناق وتسمم نتيجة استنشاق الهواء الملوث. وقد انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وبحثت أسباب تلوث الهواء وأكدت التحريات أن المصنع يعمل بدون ترخيص. ووصلت 40 حالة اختناق الى مستشفى طنطا الجامعي.

