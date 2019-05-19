دوليه

يدور صراع قوي لحجز بطاقتين مؤهلتين الى دوري أبطال أوروبا وتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، في المرحلتين الاخيرتين من الدوري الإيطالي. فبعد ضمان يوفنتوس إحراز اللقب للمرة الثامنة تواليا، بفارق كبير عن نابولي الثاني الضامن ايضا مشاركته في المسابقة الاولى، تتنافس خمسة أندية على البطاقتين الثالثة والرابعة.

لكن أكثر المرشحين لخوض البطولة المرموقة انتر الثالث (66 نقطة) وأتالانتا مفاجأة الموسم (65)، فيما يبتعد كل من روما وميلان مع 62 نقطة.

وبحال فوز انتر اليوم على ارض نابولي في المرحلة 37 قبل الاخيرة، سيضمن عودته الى دور المجموعات، لكن مواجهة لاعبي المدرب لوتشانو سباليتي لن تكون سهلة على الاطلاق على أرض الوصيف في جنوب البلاد. ويحوم الشك حول مشاركة نجم هجوم انتر الارجنتيني ماورو ايكاردي المصاب بحسب ما اشارت شبكة «سكاي» الرياضية. وتتركز الانظار على مباراة اخرى اليوم ايضا بين يوفنتوس البطل وأتالانتا الباحث عن تاهل تاريخي الى دوري الابطال.

وإلى اهمية المباراة بالنسبة لاتالانتا، سيخطف مدرب يوفنتوس ماسيمليانو اليغري الانظار بعد الاعلان عن تركه «السيدة العجوز». واصدر النادي العريق أول من أمس بيانا اشار فيه ان اليغري لن يكون مدربه الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحافية الى ان نائب الرئيس ونجم الفريق السابق بافل ندفيد خير الرئيس جاني انييلي بينه وبين اليغري، اذا اعتبر ان طلبات الاخير باجراء تغييرات جذرية في التشكيلة مبالغ فيها وغير ضرورية.

وأضافت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» ان ندفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي شكلا حائط صد في مواجهة خطط اليغري. واشار ندفيد الذي سجل 51 هدفا في 247 مباراة مع يوفنتوس بين 2001 و2009 قبل الانضمام الى مجلس الادارة في 2010، ان «هذه التشكيلة من الصعب جدا ان تتطور في سوق الانتقالات». واستلم أليغري منصبه قبل خمس سنوات ويملك سجلا حافلا، اذ قاد «بيانكونيري» الى اللقب المحلي خمس مرات، والى التتويج بكأس ايطاليا اربع مرات، كما بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين وخسرهما امام برشلونة الإسباني عام 2015 ومواطن الأخير ريال مدريد عام 2017.

لكن اليغري تعرض لانتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا وأول منذ 1996، من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس الهولندي على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. كما خرج من الدور ربع النهائي لكأس ايطاليا على يد اتالانتا.

