دوليه

اختار مدرب منتخب البرازيل تيتي اول من امس قائد باريس سان جرمان بطل فرنسا المدافع تياغو سيلفا، رغم خضوعه لعملية جراحية، ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده من 14 يونيو الى 7 يوليو.

وخضع سيلفا (35 عاما) لعملية جراحية في ركبته بالمنظار لمعالجة «ضرر في الغضروف» قبل اسبوعين، لكن المشرف على اللياقة البدنية للاعبي المنتخب فابيو مهسرجيان أكد ان القائد السابق سيكون «في حالة جيدة» بحلول 28 مايو الحالي.وتضمنت التشكيلة أيضا اسم النجم نيمار، مهاجم سان جرمان، والعائد من اصابة في مشط القدم أبعدته نحو شهرين عن الملاعب. لكن تيتي استبعد لوكاس مورا بطل بلوغ توتنهام الإنكليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا بتسجيله ثلاثية أمام أياكس الهولندي في إياب نصف النهائي (3-2) بعد تخلفه على أرضه 0-1 ذهابا، وكذلك لاعب ريال مدريد الإسباني الشاب فينيسيوس جونيور.

وضمت التشكيلة للمرمى، أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) وكاسيو (كورنثيانز).

للدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر الإيطالي) وإيدر ميليتاو (بورتو البرتغالي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي) أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي).

للهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي) وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي)

