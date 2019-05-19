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هامبورغ أقال مدربه


ذكر نادي هامبورغ الالماني الذي يلعب في الدرجة الثانية أنه سيقيل مدربه هانيس فولف في نهاية الموسم الحالي بعدما فشل في إعادته إلى الدرجة الاولى في اول محاولة له بعد عام من سقوطه الى الثانية.
وقال رالف بيكر المدير الرياضي للنادي اول من امس «جلسنا معا لتحليل الجزء الثاني من الموسم، إضافة الى خططنا للموسم المقبل».وتابع «بناء على طلب هانيس، نتشارك خبر (الاقالة) قبل مباراتنا الاخيرة للموسم الحالي».
وودع هامبورغ الفائز بكأس الأندية الأوروبية عام 1983 (دوري ابطال اوروبا حاليا) البوندسليغا الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه، بعدما امضى 55 عاما في الدرجة الاولى، وهي فترة قياسية.وكان هامبورغ الساعي للعودة الى دوري الاضواء قد أقال مدربه السابق كريستيان تيتس في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت الى تراجعه للمركز الخامس، وعين فولف بدلا منه لانتشال الفريق.


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