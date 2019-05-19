دوليه

نفى بطل الدوري الالماني في المواسم الستة الماضية بايرن ميونيخ تقارير أشارت الى إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بغض النظر عما إذا كان سيحرز لقب «البوندسليغا» للموسم السابع تواليا، وان مدرب أيندهوفن الحالي الهولندي مارك فان بومل سيخلفه في مهامه.

ويواجه مدرب بايرن كوفاتش شائعات إقالته وعدم تجديد الثقة به للموسم المقبل، وقد زعم موقعا «سبوكس دوت كوم» وغول دوت كوم» الإلكترونيان أول من امس أنهما يملكان «معلومات حصرية» مفادها أن كوفاتش يمكن أن يقال بغض النظر إن فاز باللقب على حساب مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) وبالكأس بعد سبعة أيام.وكتب موقع «سبوكس» الالكتروني «لا يفتقر كوفاتش فقط الى الثقة غير المشروطة في التسلسل الهرمي للنادي، بل لم يعد يملك ثقة غرف تبديل الملابس». وجاء الرد سريعا على لسان كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري وأحد اشد المعارضين لكوفاتش إذ صرح لصحيفة «بيلد» الالمانية «لا يوجد اي قرار (اقالة كوفاتش)، وهذا التقرير مختلق بالكامل».

