دوليه

قال الحارس الدولي الإسباني السابق لنادي بورتو البرتغالي إيكر كاسياس أول من امس أنه في حال جيدة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مطلع مايو الحالي أثناء التدريب، وأنه لا يفكر حاليا بالاعتزال.

وكتب كاسياس الذي سيحتفل غدا بعيد ميلاده الـ 38، في حسابه على تويتر غداة زيارة الى طبيب القلب المشرف عليه «كل شيء على ما يرام. إنه خبر كبير اتشاركه معكم»، مشيرا الى عدم نيته وقف مسيرته في الوقت الراهن.وبعد مغادرته المستشفى في السادس من مايو برفقة زوجته سارة كاربونيرا لم يكن كاسياس إيجابيا تجاه مستقبله، وقال «يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن لا أعرف كيف سيكون المستقبل».

وعرض رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا الخميس على كاسياس البقاء في النادي حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة «أو جوغو» المحلية «هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة».

