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برشلونة وريال يواجهان إيبار وبيتيس


يلتقي برشلونة مع ايبار اليوم ويواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في ختام المرحلة الاخيرة من الدوري الاسباني. وكان برشلونة حسم اللقب في الجولة قبل الماضية، فيما ضمن ريال المركز الثالث خلف اتلتيكو مدريد الثاني. وسيكون احراز نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل هداف «بيتشيتشي» في الدوري الإسباني مرة سادسة مسألة وقت ليعادل الرقم القياسي للاسطوري تيلمو سارا، ويقترب من احراز الحذاء الذهبي الاوروبي مرة سادسة في مسيرته الزاخرة وتعزيز رقمه القياسي. ويعد ميسي الذي أحرز لقبه العاشر في الدوري الاسباني، افضل هداف في تاريخ الليغا مع 417 هدفا في 451 مباراة، وقد توج مع برشلونة بـ34 لقبا في مختلف المسابقات.
ويقول مدربه ارنستو فالفيردي «ميسي ينقذنا دوما.. لن نأسف للحصول على ميسي، من حظنا ان يكون متواجدا معنا»، فيما لايزال أفضل لاعب في العالم خمس مرات النقطة المحورية في برشلونة برغم رحيل زميليه التاريخيين تشافي واندريس اينيستا.


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