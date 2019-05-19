محلية

استمتعنا قبل يومين بمباراة نهائي كأس أمير قطر بكرة القدم بين نادي السد ونادي الدحيل في ليلة كروية مميزة أتمنى ان يستفيد منها الاتحاد الكويتي لكرة القدم في كيفية تنظيم المباراة وإخراجها بمستوى احترافي كبير... فقد سجلت ملاحظاتي على هذه المباراة في التالي :

افتتاح ملعب من ملاعب كأس العالم في 2022 فالحق يقال بان الملعب عجيب وغريب في تصميمه وشكله وأرضيته وفتحات المكيف البارد بفوهات كبيرة.

حضور أمير البلاد بالترام الجديد الذي يوصل الجماهير للملعب «قمة التواضع».

حضور الجماهير بتعداد فوق الـ 38 الف متفرج لهو مؤشر على حب القطريين لبلدهم وأميرهم ورياضتهم.

لم يكن حكم المباراة بمستوى قوة المباراة رغم أن تقنية الفار موجودة لكن كانت أخطاؤه واضحة وأثرت على نتيجة المباراة.

مستوى الفريقين كان متقاربا جداً في الشوط الأول وذلك بسبب وجود بعض اللاعبين العالميين في الملعب لدى كل فريق (مباراة بين لاعبين غير قطريين؟).

استمتعت بوتيرة المباراة في الشوط الثاني والذي أثر طرد بعض اللاعبين على أداء فريق السد الاكثر قوة بوجود لاعبين مميزين بالملعب لذك جاءت النتيجة ثقيلة على نادي السد .

عند نهاية المباراة رأيت حسن التنظيم في السلام على أمير البلاد من الفريقين وحكام المباراة فشاهدت التالي: وقوف الامير وبجانبه رئيس الاتحاد وأمين السر فقط وعدم وجود فوضى في الدخول للسلام على الأمير - السلام على حكام المباراة من غير طلب التوقيع على كرة وراية المباراة عدم السماح لاي شخص بان يكون ضمن ممن هو مسموح لهم بالسلام على الأمير عدم تدافع اللاعبين للتصوير مع الأمير وحرص الأمير على الحديث مع كل من سلم عليه ... لم تأخذ هذه الإجراءات أكثر من ربع ساعة فقط... ومن ثم بدأت الاحتفالات بالفوز بالكأس وتم اطلاق الألعاب النارية الجميلة... إلخ .

درس كروي يجب أن يحتذي به الاتحاد الكويتي لكرة القدم مستقبلاً... بس هل يستطيع ذلك مجلس ادارة هذا الاتحاد؟... والله من وراء القصد .

