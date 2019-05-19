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أحرز فريق شركة غلوبال للانتاج الفني لقب النسخة السادسة لدورة المعهد العالي للفنون المسرحية الرمضانية التي أقيمت أول من أمس الجمعة على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة، بعد تغلبه على فريق شركة فروغي للانتاج الفني بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، بحضور د. علي العنزي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ووكيل المعهد د. حسين الحكم وورئيس قسم التمثيل والاخراج د. فهد العبدالمحسن ورئيس قسم التلفزيون د. محمد الزنكوي.

وقال رئيس رابطة هيئة التدريس في المعهد د. خليفة الهاجري: إن «هذه البطولة الرمضانية تقام سنويا تحت اشراف الأخوة والاخوات في اللجنة الاجتماعية برابطة اعضاء هيئة التدريس للمعهد العالي للفنون المسرحية؛ وهي من أهم الأنشطة الاجتماعية للرابطة حيث يشارك بها اكثر من فريق رياضي يمثل مؤسسات اكاديمية زميلة وشركات انتاج مسرحي ودرامي، كذلك انضم إلينا هذا العام عدد كبير من المحترفين في كرة الصالات في مقدمتهم الكابتن وليد علي وناصر الهاجري وعلي مقصيد وآخرين». وأضاف: «تحظى هذه البطولة على الرغم من اقامتها في يوم رياضي طويل باقبال شديد من عشاق كرة الصالات، في ظل ما تتميز به من تنظيم واجواء ودية، فضلا عن ان البطولة تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية بين اعضاء هيئة التدريس بعيدا عن الميدان الاكاديمي». وأفاد: «شارك في البطولة فريقان من اعضاء هيئة تدريس وخريجي الكلية الاسترالية في الكويت وفريق شركة فروغي للانتاح الفني وفريق شركة غلوبال للانتاج الفني واود ان اقدم لهم الشكر والتقدير على مؤازرتهم في استمرار هذه الفعالية والتزامهم بالمشاركة. واشكر الفنان الكبير طارق العلي على تواجده خلال فعاليات البطولة ودعمه الصادق لأخوانه واخواته في رابطة اعضاء هيئة التدريس».

وتابع: «كما أود ان اشكر الاخوة الزملاء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ممثلة بمديرها د. علي المضف والعميد المساعد للشؤون الطلابية د. حسين المكيمي والكابتن منذر الكندري مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة والكابتن طارق الكندري الذين سخروا كل امكانات الهيئة لنجاح واستمرار هذه الفعالية الرياضية المميزة».

