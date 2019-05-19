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نال فريق جمعية الفنطاس لقب الدورة الرمضانية الخامسة عشرة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتغلبه على فريق جمعية الظهر 2-0 في اليوم الختامي للبطولة. وشهدت المباراة النهائية تنافسا كبيرا بين الفريقين بعد أن بقيت النتيجة متعادلة دون أهداف حتى الدقائق الأخيرة التي خطف فيها جمعية الفنطاس هدفي الفوز. من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المنظمة للدورة سعود الحرفان،عن سعادته للنجاح الذي حققته البطولة، متمنياً استمرار هذا الملتقى الرياضي والاجتماعي الذي يجمع الجمعيات التعاونية ، مشيرا الى ان مثل هذه البطولات تؤكد ان القطاع التعاوني ليس قطاعا استهلاكيا فقط انما قطاع حيوي يولي العديد من المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها اهتماما كبيرا. واكد الحرفان ان مثل هذه البطولات تسهم في دعم اواصر التعاون بين كافة العاملين في القطاع التعاوني الامر الذي ينعكس ايجابا على أدائهم في خدمة المواطنين والمساهمين والمستهلكين مضيفا بأن مسيرة التعاونيات تحمل في طياتها المزيد من الانجازات بدليل سعي دول مجلس التعاون للاستفادة من التجربة التعاونية الكويتية.

