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ربع نهائي دورة العصفور ينطلق اليوم


تنطلق مساء اليوم منافسات الدور ربع النهائي من دورة المرحوم عبدالله العصفور الرمضانية الأولى لسداسيات كرة القدم لقدامى لاعبي الأندية باقامة مباراتين على ملعب المرحوم حسين أشكناني بنادي القادسية حيث يلتقي في الـ10 مساءً القادسية (أ) مع اليرموك فيما يواجه العربي نظيره الكويت في 10.45، على ان تتواصل منافسات هذا الدور غداً باقامة مباراتين تجمع الأولى القادسية (ب) وكاظمة فيما يلتقي في الثانية فريقا الساحل والسالمية لتحديد الرباعي المتأهل إلى الدور نصف النهائي .
وكان السالمية آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على التضامن (4-2) بالركلات الترجيحية بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما . وعقب نهاية المباراة تسلم لاعبو التضامن الكأس والميداليات التذكارية التي حرصت اللجنة المنظمة للدورة والتي يرأسها مدير العلاقات العامة بنادي القادسية حمزة أشكناني على تقديمها للفريق الخاسر في مختلف مباريات الدورة التي ينظمها نادي القادسية برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ د .طلال الفهد.


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