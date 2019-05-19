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تشهد منافسات اليوم الاحد بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم «تحدي الأبطال الثاني» بين افضل ظهير ايمن في تاريخ الكرة البرازيلية كافو ومواطنه اسطورة كرة الصالات فالكاو، كما يلتقي أيضا، مجموعة عبدالعزيز الخالدي مع بي ام دبليو، وشركة صناعات التبريد مع كويت ستيل.

ويزور كافو الدورة للمرة الاولى، وسينضم الى كوكبة نجوم السامبا الذين حلوا ضيوفا على الدورة في السابق أمثال كاكا، ودييغو كوستا وروبرتو كارلوس والحارس ديدا ودافيد لويز.

ويتحدى كافو مواطنه فالكاو الذي سبق وان شارك في الدورة كلاعب، ولكن الإصابة حرمته من إظهار امكاناته الفنية باعتباره من افضل اللاعبين في كرة الصالات على الاطلاق.

وكان جمهور الدورة عاش ليلة ساحرة مع الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي والساحر النيجيري جاي جاي أوكوتشا خلال تحدي النجوم الذي جمعهما ضمن منافسات اليوم الحادي عشر.

فريق توتي ( نجوم زين) ضم كلاً من، الفرنسي فينسنت كانديلا لاعب روما الايطالي السابق، فرج لهيب مهاجم الكويت والأزرق السابق، سالم فيصل (لافازا)، نجيب العلي (فروج)، عبداللطيف العباسي (ماي فاتورة)، فيصل الرفاعي ( الخليج للكابلات)، عبدالله جرخي (المحمدية)، والمدرب محمد فولاذ.

وضم فريق أوكوتشا ( نجوم الروضان) كلاً من، الليبي طارق التايب، نهير الشمري مدافع القادسية والأزرق السابق، ايالا (فروج)، خالد الشمري (شاري كار)، رياض عثمان( الاتحاد الليبي)، محمد المنصور ( عبداللطيف الفضالة)، علي زمان ( لافازا)، والمدرب محمد بوخمسين.

وتبادل توتي واكوتشا الأدوار في إمتاع الجماهير التي ملأت المدرجات قبل ساعتين من المباراة الاستعراضية، وظلت تتغنى طويلا باسمي النجمين، كما حمل الكثيرون اعلام روما ومنتخب إيطاليا وقميص النجم الإيطالي الشهير بالرقم 10.

ولم تخل المباراة الاستعراضية التي انتهت بفوز نجوم زين بستة اهداف مقابل ثلاثة من اللمسات الساحرة لتوتي واوكوتشا، حيث أطربا الجماهير في واحدة من أجمل أمسيات مباريات النجوم الاستعراضية.

أما منافسات اليوم الثاني عشر بالدورة،فشهدت تعادل الحد مع سبورتكس من دون اهداف ليرفع كل فريق رصيده لنقطتين، وليتأجل حسم التأهل لأدوار خروج المغلوب للجولة الاخيرة.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق عادل الغانم للسيارات مع فريق المرحوم حسين الرومي، حيث سجل للأول محمد حنتوش، وللثاني البرازيلي دييغو، ليرفع كل فريق رصيده لنقطتين. في المباراة الاخيرة تغلب فريق هيلث بلانيت على كاريدج بثلاثية رمضان غريب وإبراهيم بوجي.

وفي مسابقة البراعم، ضرب فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف بقوة في مستهل رحلة الدفاع عن لقبه من خلال الفوز على مهارات الحياة بهدفين من دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي مباراة ثانية، فاز نادي التضامن على فريق الشهيد عبد الله يعقوب بثلاثية من دون رد، في حين عبر نجوم البراعم منافسهم JFG بهدف وحيد.

فريق اليوسف يدين بالفوز ليوسف اللنقاوي وسعود عبد الله بعد تسجيلهما الهدفين، في الوقت الذي سجل فيه ضاري فايز هدفا ولافي سعد هدفين لمصلحة نادي التضامن وجاء هدف الفوز لنجوم البراعم عبر عبد الله كمال.

وتتواصل منافسات البراعم من خلال 3 مباريات بالمجموعة الثالثة فيواجه نادي الفحيحيل كلام دكاترة ويلعب المرحوم ضاري عثمان مع ليفربول فيما يلاقي اكاديمية سترايكر منافسه الجوازات.

من الدورة

• أعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع بطاقات التصوير المجانية على الجماهير لالتقاط الصور التذكارية مع النجم الايفواري دروغبا الذي سيشارك في تحدي الأبطال امام نجمي الكرة المصرية حازم امام ووائل جمعة 22 مايو الحالي.

• نال البرازيلي فايزينو محترف فريق عادل الغانم للسيارات جائزة افضل لاعب المقدمة من شركة «زين».