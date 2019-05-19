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ابدى فرانشيسكو توتي نجم روما والكرة الايطالية السابق سعادته بالتواجد في الكويت لاول مرة للمشاركة في مباراة الحلم بدورة الروضان الرمضانية لكرة الصالات، مؤكدا انه لم يتوان عن تلبية الدعوة التي وصلته للحضور والمشاركة بالدورة.

وقال توتي في تصريحات على هامش تواجده في دورة الروضان ان الفوز بالدوري الإيطالي مع روما كان حلما يراوده منذ نعومة أظافره، كما أن لتحقيق مونديال 2006 وقعا مميزا لاسيما وانه جاء بعد فترة بسيطة من الاصابة التي هددت مشاركته في كأس العالم.

وكشف توتي عن ان تألقه في دورة ودية بايطاليا كان وراء استمراره مع روما بعدما حاول المدرب اوتافيو بيانكي اعارته في ذلك الوقت الا ان تألقه عجل برحيل بيانكي واستمراره.

وبين توتي انه كان قريبا في 2004 من الانتقال الى ريال مدريد الذي اراد التعاقد معه بقوة ولكنها كانت لحظة حاسمة فضل خلالها البقاء مع روما الذي ينبض قلبه بحبه.

واضاف انه لا يمكنه التعبير عن شعوره ليلة اعتزاله، مستطردا ان الامر لم يحضر له سلفا لاسيما في ظل ما لاقاه من حب كبير.

وتحدث توتي عن اللاعب المصري محمد صلاح مؤكدا انه من افضل لاعبي العالم وأن انتقاله الى ليفربول زاد من تألقه، كاشفا عن انه على تواصل دائم مع صلاح الذي تمنى له في اخر رسالة بينهما الفوز بدوري الابطال.

