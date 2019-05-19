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يحظى رفع الأذان للصلوات من داخل الحرم المكي، باهتمام خاص وترتيبات إدارية وهندسية، بحيث يصدح به 24 صوتاً، لتعانق السماء وتصل إلى أفئدة المسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

ويدير هذه العملية هندسياً 140 موظفاً، مؤهلون تأهيلاً عالياً، ينظمون الصوت لـ 7 آلاف سماعة داخل الحرم المكي، حيث يفتحون مكبرات الصوت بمآذن المسجد الحرام لرفع الأذان والإقامة، وغلق مكبرات المنارات أوقات الصلاة، لعدم التشويش على المساجد المجاورة للحرم المكي. وعن تلك العملية، قال مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة الشيخ وحيد بن محمد النحاس، في لقاء مع إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة، إن عدد مؤذني المسجد الحرام 24 مؤذنًا من أبناء مكة المكرمة. وفي تفاصيل ترتيب تلك العملية، يتواجد المؤذن المكلف بالأذان قبل رفعه بساعة داخل المكبرية، ولكل صلاة يوجد مؤذن، وملازم، ومؤذن احتياط. يقوم المؤذن برفع الأذان والإقامة والتبليغ، أما الملازم فيقوم بالنداء للصلاة على الجنائز، أما المؤذن الاحتياط فالغرض من وجوده هو القيام بأعمال المؤذن أو الملازم في الحالات الطارئة. وذكر النحاس أن الأذان في المسجد الحرام يرفع بالمقامات الحجازية، ويوزع المؤذنون على ست فترات هي (أذان الفجر الأول، الأذان الثاني لصلاة الفجر، أذان الظهر، أذان العصر، أذان المغرب، أذان العشاء)، كل مؤذن يرفع أذانًا واحداً فقط في اليوم ولا يكرر.

