مال وأعمال

ينتهي المجلس الاعلى للخصخصة من إعداد ملف لتفعيل برنامج الخصخصة لإعادة طرح المشاريع ومنها المناطق اللوجستية والمناطق المساندة للموانئ البرية ونقل العبور والمناطق الحرة الكبرى تمهيدا لعرضه على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات وتفعيل مشروعات الخصخصة.

وعلمت «النهار» من مصادرها أن عملية جديدة مرتقبة ستنطلق لإعادة تقييم الاصول المتعلقة بالمشاريع التي تملكها الدولة في قطاع الخدمات بهدف وضع قيمة عادلة لملكياتها واصولها والمشاريع القائمة المقرر إحالتها لبرنامج الخصخصة.

وذكرت المصادر أن برنامج الخصخصة قد تأخر، حيث كان من المقرر طرح جميع الخدمات التي تسيطر عليها الدولة للقطاع الخاص، ضمن برنامج خصخصة قطاعات الدولة الاقتصادية، مؤكدة أن برنامج الخصخصة ينطلق بطرح الخدمات الحكومية ثم يتبعها قطاعا التعليم والصحة.

وقالت المصادر إن تفعيل دور القطاع الخاص ضمن برنامج خصخصة القطاعات الحكومية سيخلق فرص عمل للمواطنين لم تطرح من قبل ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بشكل عام. مبينة أن التطورات المستقبلية للسوق المحلي تهدف إلى تحقيق تقدم في برنامج الخصخصة حيث تطلق الحكومة البرنامج في خصخصة بعض القطاعات النفطية البعيدة عن الأصول والمصافي والحقول وغيرها من القطاعات المنتجة والحيوية.

وألمحت إلى أن قرب الانتهاء من اعداد المسودات والتصورات لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج، وذلك بغرض دعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية.

وتقوم فكرة المشروع على الإشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل، ما يساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويسهم في توفير فرص العمل للشباب الراغب في العمل خارج القطاع العام.

وذكرت المصادر، أن الكويت تواجه صعوبات بالغة فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة الذي أقرته الحكومة. حيث إن الخصخصة تحتاج إلى تفعيل الإدارة الاقتصادية وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها.

