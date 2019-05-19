مال وأعمال

توقعت مصادر مطلعة لـ «النهار» استمرار سيطرة اللون الأحمر على أداء البورصة خلال الأيام القادمة على وقع احتمالات اندلاع الحرب بين أميركا وإيران، مشيرة إلى أن أجواء تصريحات المسؤولين نهاية الأسبوع الماضي قد تنعكس سلباً على أداء السوق الذي تأثر كثيراً بتلك الأجواء والتي أدت إلى فقدان البورصة حوالي 878 مليون دينار من قيمته السوقية على مدى 5 جلسات تداول فقط، ليكون هذا الأسبوع الأكثر خسارة خلال العام.

فقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية من مستوى 33.5 مليار دينار إلى 32.625 ملياراً، فيما تراجعت أسهم قطاع البنوك من مستوى 19.835 ملياراً إلى 19.26 ملياراً متراجعة بحوالي 575 مليون دينار خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم مما شهدته البورصة من أجواء ايجابية خلال العام الحالي عبر انجاز تخصيص البورصة وكذلك ترقية البورصة إلى الاسواق الناشئة واستمرار الحكومة في انجاز المشاريع التنموية العملاقة، وتحقيق السوق قرابة 4 مليارات دينار مكاسب سوقية رأسمالية منذ بداية العام وحتى 9 مايو الحالي، إلا أن الأحاديث المتواترة عن اندلاع شبح الحرب بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي والتخوفات التي صاحبت تلك التصريحات دفعت البورصة للتراجع وبشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.

ومن الأمور التي عمقت من خسائر البورصات الخليجية خلال الأيام الماضية ما يتعلق بالحرب التجارية الأميركية- الصينية والتي عادت مجدداً لتهدد معدلات النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

