وطن النهار

أوضح سفير الولايات المتحدة لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان بلاده لا تنوي شن حرب في المنطقة وهذا ما أكده المسؤولون في واشنطن الا ان تواجد قواتها في المنطقة حماية لمصالحها فيها.

وقال سيلفرمان لـ«النهار»: ان بلاده جادة جدا في حماية مصالحها وان أي اعتداء ايراني على هذه المصالح سوف يكون الرد قاسيا عليه.

وعلق سيلفرمان على التحذيرات والتصريحات المتخوفة من تردي الاوضاع بالقول: ان الولايات المتحدة حذرت ايران مما تقوم به من اعمال فضلا عن نيتها لتطوير اسلحتها النووية وهذا الامر يقلقنا ويزعزع أمن المنطقة.

وأضاف: سبق وان نفى الرئيس دونالد ترامب اشاعات ارسال 120 ألف جندي إلى المنطقة فنحن لا نريد حربا لكننا جادون للرد على النظام الايراني في حال مهاجمة مصالحنا هنا.

وحول السبب في تقليص موظفي سفارة بلاده في بغداد واذا ما كانت هناك تحذيرات مماثلة في الكويت، قال: لا يوجد أي تحذير لرعايانا في الكويت لان الأمور لا يوجد فيها ما يستدعي التحذير، الا ان سبب تقليص موظفينا في سفارتنا في بغداد راجع الى ان هناك معلومات استخباراتية تفيد بان هجوما سيحدث على السفارة او محيطها ولذلك نحن نتخذ اجراءات استباقية وذلك بحث الموظفين غير الاساسيين في سفارة بغداد وكذلك تحذير مواطنينا من السفر الى العراق خشية اعمال انتقامية لبعض الموالين لنظام طهران، وهذا هو السبب. اما في الكويت فلا يوجد أي تخويف وما يشاع مجرد تهويل، فسفارتنا تعمل بشكل عادي ولا يوجد اي شيء ولا تحذيرات لمواطنينا.

وعن رأيه في زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الكويت يوم الاربعاء المقبل قال: هذه الزيارة مهمة جداً وتأتي بعد انعقاد اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة وما نتج عنها من اتفاقيات ومن الضروري ان يطور البلدان من علاقاتهما خصوصا التجارية منها.

وأضاف: ان تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتطوير منفذ سفوان الحدودي امر جيد سينعش اقتصاد البلدين ويطور من التبادل التجاري وبالتالي التعاون بين البلدين مهم جداً وارى ان هذه الزيارة ستكون جيدة. وعن عدد الديوانيات التي زارها في الـ10 أيام الاولى من الشهر الكريم قال زرت ما يزيد على 65 ديوانية خلال الايام العشرة الأولى من شهر رمضان وهذا امر جيد وانتم تعرفون حفاوة استقبال اهل الكويت بضيوفهم واهتمامهم بالتواصل خلال هذا الشهر، لافتا الى انها عادة جيدة وان هناك اقبالا واهتماما واسعا من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالكويت بهذه الديوانيات وحضور الغبقات.

وعن موعد انتهاء مهامه بالكويت قال الى الان لم يحدد وربما سيكون في نهاية هذا الصيف.

